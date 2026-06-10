Росіяни атакували Харків дронами: п'ятеро постраждалих, серед них дитина

Ігор Терехов: у Холодногірському районі постраждали дві жінки та 14-річна дівчинка

Упродовж 9 червня Росія кількома хвилями атакувала Харків ударними безпілотниками: удари зафіксовані у щонайменше п'яти районах міста, виникли пожежі в житловому секторі, пошкоджені будинки та автомобілі. Станом на 22:29 п'ятеро людей отримали поранення або психологічну травму, серед постраждалих – дитина. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на ДСНС та мера Харкова Ігоря Терехова.

Денна атака: пожежа у триповерхівці та удари у кількох районах

Перші вибухи пролунали у другій половині дня. Мер міста Ігор Терехов повідомляв про влучання послідовно у Слобідському, Київському та Основ'янському районах. Зокрема, в Київському районі дрон влучив у чотириповерхову будівлю – там спалахнула пожежа. У Шевченківському районі впали уламки збитого безпілотника, без постраждалих і руйнувань.

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фото: ДСНС Харківщини

Внаслідок денної атаки виникли три осередки пожеж, зокрема у триповерховому житловому будинку. Там зруйновані дах, перекриття та конструкції верхніх поверхів. Двоє людей отримали поранення; на місці з мешканцями будинку працювали психологи ДСНС. До ліквідації наслідків були залучені рятувальники, поліція, медики, волонтери та комунальні служби.

Вечірня атака: удар поряд із приватним будинком у Холодногірському районі

Ввечері ворог завдав нового удару – цього разу по Холодногірському району. За даними начальника Харківської ОВА Олега Синєгубова, «шахед» влучив у землю поряд з приватним житловим будинком, від чого спалахнув дах. Пошкоджено вісім приватних домоволодінь, багатоквартирний будинок і три автомобілі. Міські мережі також отримали пошкодження.

Постраждали троє людей:

48-річна жінка;

71-річна жінка;

14-річна дівчинка – дістала гостру реакцію на стрес.

Усім постраждалим надано медичну допомогу. Станом на 22:29 рятувальники продовжували ліквідовувати наслідки атаки в умовах загрози повторних ударів.

Нагадаємо, напередодні – вранці 9 червня – Росія вже завдавала масованого удару по Харківщині: тоді загинули троє людей, ще троє дістали поранення, пошкоджені багатоповерхівки, підприємства та бізнес-центри. Раніше, 8 червня, ворог також пошкодив хаб «Укрпошти» у Харкові.