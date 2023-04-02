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Сутичка між священниками і військовим у Хмельницькому: ОВА закликала знизити градус напруги

Надія Карбунар
glavcom.ua
Сутичка між священниками і військовим у Хмельницькому: ОВА закликала знизити градус напруги
Священники штовхали військового та притисли його до стіни
фото: скріншот із відео

Сергій Тюрін попросив надати можливість відповідним службам розв’язати конфлікт, який виник, у правовий спосіб

Перший заступник начальника Хмельницької обласної військової адміністрації Сергій Тюрін записав звернення через сутичку, що сталася в одній із церков Хмельницького. У храмі, що належить до Московської церкви, священники побили військового.

Він запевнив, що правоохоронці розслідують інцидент і вже незабаром нададуть правову оцінку діям обох сторін.

«Ми не московити і не будемо уподібнюватися їхнім шляхам вирішення конфліктних ситуацій. Як і личить цивілізованим людям, ми будемо розв’язувати конфлікти у законний спосіб», – сказав заступник начальника Хмельницької ОВА.

Сергій Тюрін також закликав знизити градус напруги та надати можливість відповідним службам розв’язати конфлікт, який виник, у правовий спосіб.

Нагадаємо, у Хмельницькому священники московської церкви побили військового. Відео інциденту у мережу Facebook виклав депутат Хмельницької обласної ради Віктор Бурлик. На кадрах видно, як священники копають чоловіка в однострої ногами, штовхають та, зрештою, припирають до стіни. Він же, натомість, вигукує: «Скільки людей ще має загинути, щоб ви перестали ходити в московський патріархат?»

Резонансний інцидент спричинив величезний ажіотаж у мережі. Більшість людей стали на захист військового і вимагають вигнати священників із храму.

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