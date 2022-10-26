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На Херсонщині гривня перемогла рубль. Заступник голови облради розповів про приниження росіян

Надія Клочко
glavcom.ua
На Херсонщині гривня перемогла рубль. Заступник голови облради розповів про приниження росіян
Українці відмовляються від прийому рублів на окупованих територіях Херсонщини
фото з відкритих джерел

За інформацією Юрія Соболевського, окупанти на Херсонщині визнали своє безсилля щодо відмови жителів регіону від оплати в рублях

Перший заступник голови Херсонської обласної ради Юрій Соболевський зазначив, що окупанти вимушені були дозволити так звану бівалютну систему, оскільки щойно наші люди відчули найменше послаблення тиску, то масово почали відмовлятися від рублів. Про це він розповів в ефірі телеканалу «Еспресо».

«Абсолютна більшість людей патріотично налаштована і щойно почалася вся ця історія з депортацією, щойно наші люди відчули, що хоч трошки послабили тиск, то масово почали відмовлятися від приймання рублів, не тільки в магазинах, а й на ринках, ЗАЕС», – сказав Юрій Соболевський.

Перший заступник голови Херсонської обласної ради зауважив, що російські окупанти навіть силою не здатні змусити херсонців користуватися рублями.

«Тобто рубль – це штучна історія, яку під примусом намагаються зробити так, щоб він працював. Вони настільки не могли цього зробити, навіть враховуючи цей шалений тиск, що вимушені були дозволити так звану бівалютну систему, тобто гривнею так само можна розраховуватися, вона працює. У цьому протистоянні валют гривня 100% виграла», – додав він.

Нагадаємо, раніше російський колаборант і представник окупаційної адміністрації Херсонщини Кирило Стремоусов пригрозив видворенням представникам бізнесу, які відмовляються приймати оплату в рублях у Херсонській області.

Також у мережі з'явилося відео, як житель окупованого Херсона обурюється, що продуктовий магазин відмовляється брати з нього оплату у рублях. Автор відео незадоволений, що продавчиня магазину вважає Херсон української територією та попросила його здійснити оплату у гривні.

Зазначимо, раніше міський голова Мелітополя Іван Федоров заявив, що жителі тимчасово окупованих територій почали масово позбавлятися рублів. За його інформацією, у Херсоні вже дають п'ять рублів за одну гривню, а на заправках взагалі відмовлялися приймати російські гроші

До слова, американський Інститут вивчення війни (ISW) прогнозує, що українські сили захоплять правобережну частину Херсонської області до кінця 2022 року.

Наразі Збройні сили України звільнили від російських загарбників вже понад 90 населених пунктів на Херсонщині.

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Теги: окупація окупанти рублі Херсонщина

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