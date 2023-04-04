У Маріуполі окупанти хочуть передати понад 660 приватних будинків армії РФ

Загарбники планують відібрати вцілілі помешкання та розмістити там своїх військових і чиновників

Окупаційна влада в Маріуполі хоче передати армії РФ та іншим колаборантам 665 приватних будинків. Про це повідомляє Маріупольська міська рада.

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«Російські окупанти зруйнували наше місто, а тепер хочуть відібрати у людей те, що лишилося цілим. Для створення ілюзії законності застосовують процедуру визнання майна «безхазяйним», – заявив мер міста Вадим Бойченко.

Як зазначається, 665 приватних будинків окупаційна влада готується віддати під розміщення військових та чиновників. Міськрада підкреслила, що це фактично привласнення чужого майна загарбниками.

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«Це черговий протизаконний злочин та банальне пограбування людей. Але усі їх плани – марні, адже скоро у Маріуполь повернеться прапор України, а з ним законність та порядок», – наголосив маріупольський міський голова.

Нагадаємо, що російські загарбники в тимчасово окупованому Маріуполі готуються до оборони та запеклих боїв.

До слова, завершилася 404-а доба широкомасштабної збройної агресії Російської Федерації проти України. Протягом доби противник завдав три ракетних та 17 авіаційних ударів, здійснив понад 20 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та цивільній інфраструктурі населених пунктів. Високою залишається ймовірність завдання ракетних та авіаційних ударів по всій території України.