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У Маріуполі окупанти хочуть передати понад 660 приватних будинків армії РФ

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
У Маріуполі окупанти хочуть передати понад 660 приватних будинків армії РФ
фото: Маріупольська міська рада

Загарбники планують відібрати вцілілі помешкання та розмістити там своїх військових і чиновників

Окупаційна влада в Маріуполі хоче передати армії РФ та іншим колаборантам 665 приватних будинків. Про це повідомляє Маріупольська міська рада.

«Російські окупанти зруйнували наше місто, а тепер хочуть відібрати у людей те, що лишилося цілим. Для створення ілюзії законності застосовують процедуру визнання майна «безхазяйним», – заявив мер міста Вадим Бойченко.

Як зазначається, 665 приватних будинків окупаційна влада готується віддати під розміщення військових та чиновників. Міськрада підкреслила, що це фактично привласнення чужого майна загарбниками.

«Це черговий протизаконний злочин та банальне пограбування людей. Але усі їх плани – марні, адже скоро у Маріуполь повернеться прапор України, а з ним законність та порядок», – наголосив маріупольський міський голова.

Нагадаємо, що російські загарбники в тимчасово окупованому Маріуполі готуються до оборони та запеклих боїв

До слова, завершилася 404-а доба широкомасштабної збройної агресії Російської Федерації проти України. Протягом доби противник завдав три ракетних та 17 авіаційних ударів, здійснив понад 20 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та цивільній інфраструктурі населених пунктів. Високою залишається ймовірність завдання ракетних та авіаційних ударів по всій території України.

Теги: Маріуполь окупанти Вадим Бойченко окупація злочин

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