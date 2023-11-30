Обшуки у Почаївській лаврі та демобілізація військових. Головне за 30 листопада

Співробітники Служби безпеки України навідалися з обшуками у Почаївську лавру, що на Тернопільщині

Обшуки у Почаївській лаврі, країни ЄС узгодили пакет фінансової допомоги для України на €50 млрд, зареєстровано законопроєкт про демобілізацію військових. «Главком» склав добірку новин 30 листопада, щоб ви були в курсі головних подій:

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Зареєстровано законопроєкт про демобілізацію військових

У Верховній Раді зареєстровано законопроєкт № 10294 про демобілізацію військовослужбовців через 18 місяців після призову в умовах воєнного стану. Як повідомив автор проєкту нардеп Олексій Гончаренко документ надасть право українським захисникам добровільно звільнитися з військової служби.

За словами нардепа, кожен військовий зможе подати рапорт на демобілізацію після набуття такого права не пізніше, ніж за три місяці. Ті, хто на момент досягнення 18 місяців служби виконують завдання та беруть безпосередню участь у веденні бойових дій, зможуть подати рапорт протягом трьох місяців після завершення таких завдань.

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Справу про держзраду Деркача передано до суду

Правоохоронці скерували до суду справу колишнього народного депутата Андрія Деркача, якого обвинувачують у державній зраді та незаконному збагаченні.

Слідство встановило, що колишній народний депутат України III-IX скликань упродовж 2019-2022 років отримав щонайменше 567 тис. дол. від правоохоронних та розвідувальних органів Росії. За ці гроші Деркач дискредитував Україну на міжнародній арені, погіршував дипломатичні відносини із США, а також ускладнював інтеграцію України до Європейського Союзу та НАТО.

Обшуки у Почаївській лаврі

Співробітники Служби безпеки України навідалися з обшуками у Почаївську лавру, що на Тернопільщині і яка належить УПЦ (МП). Обшуки проходили у межах кримінального провадження щодо причетності керівництва Лаври до розпалювання національної ворожнечі та ненависті.

За даними слідства, представники Почаївської лаври оприлюднили на сайті монастиря публікацію, в якій ображали національну честь та гідність іудеїв, а також розпалювали релігійну ворожнечу до представників усіх церков, окрім УПЦ. Крім того, у цьому дописі клірики УПЦ (МП) поставили під сумнів існування України як суверенної держави окремо від Росії.

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Трьом областям загрожує карантин через Covid-19

В Україні вже зафіксовано 13 штамів коронавірусу. Епідемічна ситуація погіршується з настанням зими. Про це заявив головний санітарний лікар України Ігор Кузін в ефірі телемарафону.

Кузін зазначив, що серед усіх випадків захворюваності на коронавірус та грип майже 50% госпіталізацій, серед яких багато дітей. У трьох областях Україні перевищено епідемічний поріг – це Тернопільська, Житомирська і Чернівецька області.

Країни ЄС узгодили пакет фінансової допомоги для України на €50 млрд

Країни ЄС узгодили пропозицію Єврокомісії надати Україні 50 млрд євро кредитів і грантів упродовж наступних чотирьох років. Про це заявив європейський комісар з питань бюджету Йоганнес Ган.

Зазначається, що пропозиція Європейської Комісії надати Україні 50 млрд євро кредитів і грантів упродовж наступних чотирьох років ніким не оскаржується жодною із країн ЄС.

Уряди ЄС ведуть переговори щодо перегляду довгострокового бюджету блоку з 27 країн після того, як Єврокомісія запропонувала країнам ЄС надати додаткові кошти до спільного бюджету, більшу частину з яких призначено для України.