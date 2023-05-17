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Техногенний шантаж вийшов із-під контролю. На Херсонщині окупанти опинилися в пастці

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
Техногенний шантаж вийшов із-під контролю. На Херсонщині окупанти опинилися в пастці
Каховське водосховище
фото: delo.ua

Росіяни не розрахували наслідки, коли вирішили залякувати українців техногенною катастрофою

Російські загарбники, штучно підвищуючи рівень води в Каховському водосховищі, створили собі мінну пастку на лівому березі Херсонської області. Про це повідомила речниця Сил оборони півдня України Наталія Гуменюк в ефірі національного телемарафону.

«Штучно піднімаючи воду в Каховському водосховищі вони намагаються провокувати ознаки техногенної катастрофи, вони самі для себе створили пастку, оскільки залили водою ті ділянки узбережжя, які замінували», – пояснила вона.

За її словами, після цього навіть у пропагандистських пабліках розгорівся великий скандал через те, що окупанти зазнали втрат, коли затопили окремі ділянки узбережжя без попередження.

Тепер ворог намагається маневрувати по замінованих ділянках за допомогою човнів, які вони крадуть у місцевого населення, розповіла Гуменюк. Також окупанти намагаються забрати з островів на Дніпрі все, що їм може знадобитися, зокрема, боєкомплект.

Нагадаємо, у Зеленівці на Херсонщині внаслідок обстрілу російських загарбників загинула дитина.

До слова, триває 448-й день широкомасштабної збройної агресії РФ проти України. Протягом доби противник завдав п'ять ракетних ударів по містах Бахмут та Херсон із застосуванням ЗРК С-300. Крім того, завдав 32 авіаційних ударів та здійснив більш як 40 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Нажаль, є загиблі та поранені серед мирного населення, пошкоджено приватні житлові будинки, інша цивільна та адміністративна інфраструктура. 

Теги: окупанти Херсонщина міни

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