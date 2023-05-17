Техногенний шантаж вийшов із-під контролю. На Херсонщині окупанти опинилися в пастці

Росіяни не розрахували наслідки, коли вирішили залякувати українців техногенною катастрофою

Російські загарбники, штучно підвищуючи рівень води в Каховському водосховищі, створили собі мінну пастку на лівому березі Херсонської області. Про це повідомила речниця Сил оборони півдня України Наталія Гуменюк в ефірі національного телемарафону.

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«Штучно піднімаючи воду в Каховському водосховищі вони намагаються провокувати ознаки техногенної катастрофи, вони самі для себе створили пастку, оскільки залили водою ті ділянки узбережжя, які замінували», – пояснила вона.

За її словами, після цього навіть у пропагандистських пабліках розгорівся великий скандал через те, що окупанти зазнали втрат, коли затопили окремі ділянки узбережжя без попередження.

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Тепер ворог намагається маневрувати по замінованих ділянках за допомогою човнів, які вони крадуть у місцевого населення, розповіла Гуменюк. Також окупанти намагаються забрати з островів на Дніпрі все, що їм може знадобитися, зокрема, боєкомплект.

Нагадаємо, у Зеленівці на Херсонщині внаслідок обстрілу російських загарбників загинула дитина.

До слова, триває 448-й день широкомасштабної збройної агресії РФ проти України. Протягом доби противник завдав п'ять ракетних ударів по містах Бахмут та Херсон із застосуванням ЗРК С-300. Крім того, завдав 32 авіаційних ударів та здійснив більш як 40 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Нажаль, є загиблі та поранені серед мирного населення, пошкоджено приватні житлові будинки, інша цивільна та адміністративна інфраструктура.