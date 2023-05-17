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Окупанти вбили дитину на Херсонщині

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Окупанти вбили дитину на Херсонщині
Загарбники продовжують вбивати цивільних на окупованих територіях
фото ілюстративне

Внаслідок обстрілу Херсонщини поранення отримали дві людини

У Зеленівці на Херсонщині внаслідок обстрілу російських загарбників загинула дитина. Про це повідомив голова Офісу президента Андрій Єрмак.

«Росіяни вбили дитину на Херсонщині. Батько приніс її до лікарні на руках», – йдеться в повідомленні.

Також поранення отримали ще дві людини. Всі вони перебували біля магазину.

Російські терористи продовжують цинічно вбивати цивільних.

Нагадаємо, триває 448-ма доба повномасштабної війни Росії проти України. Російські окупанти продовжують зосереджувати основні зусилля на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках. Минулої доби відбулось 55 бойових зіткнень. В епіцентрі бойових дій і надалі залишаються Бахмут та Мар’їнка.

Теги: Херсонщина війна росія окупанти

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