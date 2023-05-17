Окупанти вбили дитину на Херсонщині

Внаслідок обстрілу Херсонщини поранення отримали дві людини

У Зеленівці на Херсонщині внаслідок обстрілу російських загарбників загинула дитина. Про це повідомив голова Офісу президента Андрій Єрмак.

Будь ласка, читайте текст після реклами

«Росіяни вбили дитину на Херсонщині. Батько приніс її до лікарні на руках», – йдеться в повідомленні.

Також поранення отримали ще дві людини. Всі вони перебували біля магазину.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Російські терористи продовжують цинічно вбивати цивільних.

Нагадаємо, триває 448-ма доба повномасштабної війни Росії проти України. Російські окупанти продовжують зосереджувати основні зусилля на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках. Минулої доби відбулось 55 бойових зіткнень. В епіцентрі бойових дій і надалі залишаються Бахмут та Мар’їнка.