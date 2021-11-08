На Дніпропетровщині після сімейної сварки жінка загинула під колесами авто

Медикам не вдалося врятувати жінку

У Дніпропетровській області автомобіль переїхав жінку, яка лягла на проїжджу частину після сварки з чоловіком. Про це повідомляє пресслужба поліції Кам'янського.

Інцидент стався 6 листопада. За попередніми даними, під час прогулянки між подружжям сталася сварка.

Після цього жінка лягла на проїжджу частину, де її на великій швидкості переїхав BMW.

На місце події прибули працівники Нацполіції та медики бригади швидкої медичної допомоги. Вони констатували смерть жінки.

Наразі подробиці події з'ясовують правоохоронці.

Інцидент потрапив на камеру відеоспостереження. Відомо, що загиблій було 38 років.

Нагадаємо, у Харкові сімейна сварка закінчилася побиттям поліцейського.

Нагадаємо, на Київщині молодик кидався з ножем на поліцейського.

Також, на Київщині сімейна сварка закінчилася трагічно.