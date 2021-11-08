  1. Головна
  2. Країна
  3. Події в Україні
рус
    Події в Україні

    На Дніпропетровщині після сімейної сварки жінка загинула під колесами авто

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    Інцидент потрапив на камеру відеоспостереження - На Дніпропетровщині після сімейної сварки жінка загинула під колесами авто
    Інцидент потрапив на камеру відеоспостереження
    фото з відкритих джерел

    Медикам не вдалося врятувати жінку

    У Дніпропетровській області автомобіль переїхав жінку, яка лягла на проїжджу частину після сварки з чоловіком. Про це повідомляє пресслужба поліції Кам'янського.

    Інцидент стався 6 листопада. За попередніми даними, під час прогулянки між подружжям сталася сварка.

    Після цього жінка лягла на проїжджу частину, де її на великій швидкості переїхав BMW.

    На місце події прибули працівники Нацполіції та медики бригади швидкої медичної допомоги. Вони констатували смерть жінки.

    Наразі подробиці події з'ясовують правоохоронці.

    Інцидент потрапив на камеру відеоспостереження. Відомо, що загиблій було 38 років.

    Нагадаємо, у Харкові сімейна сварка закінчилася побиттям поліцейського.

    Нагадаємо, на Київщині молодик кидався з ножем на поліцейського.

    Також, на Київщині сімейна сварка закінчилася трагічно.

    Теги: смерть автомобіль Дніпропетровщина жінка BMW
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    На Дніпропетровщині після сімейної сварки жінка загинула під колесами авто