Теракт на Каховській ГЕС: у Чорному морі виявлено токсини та отруєну рибу

Отруєні риби вбивають дельфінів

Навіть через п'ять місяців після теракту на дамбі Каховської ГЕС у Чорному морі залишається багато токсичних речовин, які отруїли рибу. Про це розповів директор Українського національного центру екології моря Віктор Коморінпід час брифінгу.

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Коморінпід нагадав, що через підрив дамби Каховської ГЕС, у морську воду потрапила величезна кількість токсичних речовин – металів, хлорорганічних речовин, нафти тощо.

«Ми робили дослідження мешканців Чорного моря – мідій, кефалі, решток дельфінів, які були знайдені біля Одеського узбережжя, та побачили, що в деяких випадках концентрації цих речовин у сотні та тисячі разів більше, ніж це допустимо», – сказав фахівець.

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Зазначається, що токсичні речовини, які потрапили у море, почали накопичуватися у ланках трофічного ланцюга (набір взаємовідношень між різними групами організмів). Відповідно, спочатку у мідіях, зоопланктону, а потім вже опинилися в організмах риби, дельфінів.

«Ба більше, у шлунку одного з дельфінів, якого знайшли мертвим та було досліджено, ми побачили дуже багато неперетравленої риби. Тобто, цей дельфін перед своєю загибеллю активно полював на цю рибу і лише після того, як отримав з нею велику кількість токсичних речовин, помер. Тому, на жаль, не можу сказати, що ці токсичні речовини кудись пішли...», – зазначив Коморін.

Частково отрута розповсюдилась по всьому Чорному морю, але частково залишилась у Дніпро-Бузькому лимані та Одеській затоці.

Окрім того, коли є штормові вітри, всі речовини, які депонувалися на дні, знов потрапляють у морську воду – в екосистему, де вкотре, ще більше, впливають на мешканців моря.

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Наразі не можна сказати, коли цю рибу знов можна буде вживати, оскільки дослідження тривають.

Наразі, за словами очільника центру, невідомо, скільки морських тварин загинуло після теракту на дамбі Каховській ГЕС. Водночас є дані, що близько 50% мідій, які були доросліші трьох років, загинули саме біля Одеського узбережжя.

На думку науковця, теракт вплинув й на акваторії сусідніх держав – Болгарії, Румунії, Туреччини. Зокрема, згідно з супутниковими знімками, там теж відбувалося цвітіння води, наприклад, у липні та, ймовірно, причиною цього є саме токсичні речовини, які потрапили у Чорне море через підрив дамби. Окрім того, риба, яка була в Одеській затоці влітку «на нагулі», накопичила багато токсичних речовин.

Як відомо, 6 червня російські окупаційні війська підірвали Каховську ГЕС. Місцевих жителів евакуювали із потенційних районів затоплення. Крім греблі, російські окупанти підірвали турбіни та генератори Каховської ГЕС. Це збитки мінімум на $1 млрд, не рахуючи витрат на відновлення греблі й затоплених територій.