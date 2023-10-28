Як відновлюється рослинність на дні Каховського водосховища: неймовірні кадри

Науковці провели дослідження на території водосховища й дішли захопливих висновків

На дні Каховського водосховища не буде пустелі чи нашестя шкідливих рослин, оскільки там уже відновлюється природна рослинність. Про це повідомила Українська природоохоронна група.

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Науковці розповіли, що 10 червня заклали на дні Каховського водосховища ділянки для дослідження, де вони відібрали ґрунти та зафіксували рослини у стадії паростків. Повторну експедицію було проведено через 3,5 місяці. Екологи зафіксовали понад 65 видів рослинності, природної для цього регіону, зокрема й молодий заплавний вербовий ліс у стадії формування.

«Засолених ділянок немає. Уся ця територія заростає. Але, звісно, що щільність заростання різна: на мулах – велика, а там, де черепашкові ліси, заростання іде повільніше», – пояснюють фахівці.

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Нині науковці ще вивчають питання відновлення рослинності на території водосховища. Однак уже зараз вони запевняють, що там не буде ані опустелювання, ані великого наступу агресивних рослин.

Нагадаємо, що минуло всього чотири місяці після теракту на Каховській ГЕС, а його дно вже перетворюється на справжній ліс, причому деякі дерева досягають висоти у два метри. Фахівці відмічають, що занесене вітром насіння верб і тополь не може рости з такою швидкістю, тому вони називають це казковим сюрпризом від матінки-природи.

Як відомо, 6 червня російські окупаційні війська підірвали Каховську ГЕС. Місцевих жителів евакуювали із потенційних районів затоплення. Крім греблі, російські окупанти підірвали турбіни та генератори Каховської ГЕС. Це збитки мінімум на $1 млрд, не рахуючи витрат на відновлення греблі й затоплених територій.