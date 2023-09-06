Підрив Каховської ГЕС. Заступник міністра економіки здивований наслідками

Соболев: «Вже пройшло два місяці і сильного макроекономічного впливу не видно, і це добре»

Очікувалося, що знищення Каховської ГЕС вповільнить зростання ВВП цього року, проте наразі такого сильного макроекономічного впливу немає. Про це в інтерв’ю «Главкому» розповів заступник міністра економіки Олексій Соболев.

Будь ласка, читайте текст після реклами

«Коли Росія знищила Каховську ГЕС, очікувалося, що це сильно вповільнить зростання ВВП цього року. Тобто ми очікували більше 3%, але зараз не видно цього ефекту. Вже пройшло два місяці і сильного макроекономічного впливу не видно, і це добре. Всі навкруги адаптуються. Авжеж ми маємо шалені збитки, але економіка у нас гнучка», – пояснив Соболев.

Загалом за час повномасштабної війни руйнування інфраструктури, за оцінками KSE (Київської школи економіки) і Світового банку склало вже понад $150 млрд. «Щоби ви просто оцінили масштаб: за весь період незалежності до війни, за 30 років, Україна залучила зовнішніх інвестицій на $54 млрд всього, а за рік повномасштабного вторгнення Росія знищила інфраструктури на $150 млрд. Для того, щоби відновити цю інфраструктуру, нам потрібно буде втричі збільшити інвестиції, які ми залучали з-за кордону останні 30 років», – наголосив заступник міністра економіки.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Водночас економіка та енергетика вистояли. Зараз всі готуються до нової зими. «Всі розуміють, що росіяни взимку знову пробуватимуть влаштувати нам блекаут. Я гадаю, що нічого не вийде. Як це минулого року вплинуло на економіку? Це знову ж таки про гнучкість. Пам’ятаєте, всі на генераторах, і зараз люди готуються. Тобто не так сильно вплинуло, як ми очікували», – поділився Соболев.

Нагадаємо, у вівторок, 6 червня, російські окупаційні війська підірвали Каховську ГЕС. Місцевих жителів уже почали евакуювати із потенційних районів затоплення. Крім греблі, російські окупанти підірвали турбіни та генератори Каховської ГЕС. Це збитки мінімум на $1 млрд, не рахуючи витрат на відновлення греблі й затоплених територій.

До слова, Україна завершила ліквідацію наслідків підриву Каховської ГЕС.