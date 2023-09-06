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Підрив Каховської ГЕС. Заступник міністра економіки здивований наслідками

Анастасія Фещенко
glavcom.ua
Підрив Каховської ГЕС. Заступник міністра економіки здивований наслідками
6 червня російські війська підірвали Каховську ГЕС
фото з відкритих джерел

Соболев: «Вже пройшло два місяці і сильного макроекономічного впливу не видно, і це добре»

Очікувалося, що знищення Каховської ГЕС вповільнить зростання ВВП цього року, проте наразі такого сильного макроекономічного впливу немає. Про це в інтерв’ю «Главкому» розповів заступник міністра економіки Олексій Соболев.

«Коли Росія знищила Каховську ГЕС, очікувалося, що це сильно вповільнить зростання ВВП цього року. Тобто ми очікували більше 3%, але зараз не видно цього ефекту. Вже пройшло два місяці і сильного макроекономічного впливу не видно, і це добре. Всі навкруги адаптуються. Авжеж ми маємо шалені збитки, але економіка у нас гнучка», – пояснив Соболев.

Загалом за час повномасштабної війни руйнування інфраструктури, за оцінками KSE (Київської школи економіки) і Світового банку склало вже понад $150 млрд. «Щоби ви просто оцінили масштаб: за весь період незалежності до війни, за 30 років, Україна залучила зовнішніх інвестицій на $54 млрд всього, а за рік повномасштабного вторгнення Росія знищила інфраструктури на $150 млрд. Для того, щоби відновити цю інфраструктуру, нам потрібно буде втричі збільшити інвестиції, які ми залучали з-за кордону останні 30 років», – наголосив заступник міністра економіки.

Водночас економіка та енергетика вистояли. Зараз всі готуються до нової зими. «Всі розуміють, що росіяни взимку знову пробуватимуть влаштувати нам блекаут. Я гадаю, що нічого не вийде. Як це минулого року вплинуло на економіку? Це знову ж таки про гнучкість. Пам’ятаєте, всі на генераторах, і зараз люди готуються. Тобто не так сильно вплинуло, як ми очікували», – поділився Соболев.

Нагадаємо, у вівторок, 6 червня, російські окупаційні війська підірвали Каховську ГЕС. Місцевих жителів уже почали евакуювати із потенційних районів затоплення. Крім греблі, російські окупанти підірвали турбіни та генератори Каховської ГЕС. Це збитки мінімум на $1 млрд, не рахуючи витрат на відновлення греблі й затоплених територій.

До слова, Україна завершила ліквідацію наслідків підриву Каховської ГЕС.

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Теги: окупанти економіка росіяни Каховська ГЕС

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