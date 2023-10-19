Природне диво: екологи показали, що зараз відбувається на дні Каховського водосховища

Фахівці дивуються, як швидко росте занесене вітром насіння верб і тополь

Минуло всього чотири місяці після теракту на Каховській ГЕС, а його дно вже перетворюється на справжній ліс, причому деякі дерева досягають висоти у два метри. Фахівці відмічають, що занесене вітром насіння верб і тополь не може рости з такою швидкістю, тому вони називають це казковим сюрпризом від матінки-природи, пише «Україна молода».

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Після влаштованої окупантами трагедії багато екологів прогнозували появу на дні водосховища пустелі. Але натомість українці можуть отримати нерукотворний зелений масив з мільярдом молодих дерев.

«Ще кілька місяців тому мені б і самому було важко в таке повірити. Якщо поглянути на сучасні фото з дна водосховища, то стає очевидним, що воно активно покривається рослинністю. Схоже, Господь таки любить Україну і навіть в умовах такого безпрецедентного теракту нам усе ж пощастило», – каже голова ГО «Українська природоохоронна група» Олексій Василюк.

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Молоді верби та тополі вже сягнули людського зросту. Ці два види дерев століттями росли вздовж Дніпра, тому добре пристосовані до тутешніх умов.

Василюк зазначив, що раніше вже казав про можливість відновлення на місці колишнього Каховського водосховища – Великого Лугу, найбільшого природного лісу Степової зони України. Він додав, що за роки радянської влади українці забули істинне значення українського слова «луг».

«Луг – це заплавний ліс біля річки, тоді як «лука» – це волога трав’яна екосистема біля річки або у перезволожених регіонах. У російській мові є лише «луг», що означає українську «луку». Тож за час існування водосховищ і русифікації ми вже й забули що Великий Луг – це ліс. Останній його опис знаходимо у книжках репресованих 1930-х років, та за останній час усе настільки змінилося, що й самим важко повірити. Тобто сподівання вже стали реальністю», – зазначив Василюк.

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Тепер вчені намагаються збагнути наукову причину швидкого заліснення дна знищеного штучного моря. За словами Василюка, в той час, коли стався теракт, верби і тополі масово розсівають своє насіння – природі вистачило кількох місяців, щоб у деяких місцях молоді дерева піднялися з рекордною швидкістю.

«Ще ніколи в історії України верби і тополі не виростали так швидко. Тож зрозуміло, що дно колишнього водосховища більше не загрожує стати пустелею, як про це помилково говорили чиновники Міндовкілля. Площа території, що зараз заростає лісом, фактично дорівнює всій площі лісів Херсонської і Запорізької областей», – підкреслив еколог.

Нагадаємо, 6 червня, російські окупаційні війська підірвали Каховську ГЕС. Місцевих жителів евакуювали із потенційних районів затоплення. Крім греблі, російські окупанти підірвали турбіни та генератори Каховської ГЕС. Це збитки мінімум на $1 млрд, не рахуючи витрат на відновлення греблі й затоплених територій.