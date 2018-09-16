Терористи на Донбасі прицільно стріляли з гранатометів та великокаліберних кулеметів



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Український військовий

Втрат серед українських захисників не було

Упродовж поточної доби, від 7-ї до 18-ї години російські окупаційні війська 9 разів порушили режим припинення вогню. При цьому озброєння, заборонене Мінськими угодами, не застосовувалося. Про це повідомляє прес-центр операції Об’єднаних сил.

Вдень противник відкривав прицільний вогонь з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї по позиціях Об'єднаних сил в районі населених пунктів Кримське, Новотошківське, Золоте, Новотроїцьке, Чермалик, Павлопіль та Лебединське.

У разі загрози життю військовослужбовців командири приймали рішення на здійснення вогневого впливу на противника, змушуючи його припинити обстріл.

Втрат серед військовослужбовців Об'єднаних сил протягом поточної доби не допущено.

Ситуація в районі проведення операції залишається під контролем Об’єднаних сил.

Минулої доби окупанти 28 разів відкривали вогонь по позиціях наших військ.