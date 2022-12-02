Товар у кредит:«Нова пошта» запустила новий проєкт

Гроші можна буде виплачувати рівними частинами протягом року

«Нова пошта» оголосила про нову можливість для споживачів — робити інтернет-покупки в кредит. Послуга «Посилка в кредит» доступна для покупки речей в інтернеті вартістю від 1000 до 20 000 грн і з опцією післяплати. Сплачувати можна щомісяця, рівними частинами у відділенні «Нової пошти» чи банку або погасити достроково, без комісій і доплат.

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Аби скористатися послугою, потрібно:

обрати в інтернеті бажану річ і замовити з післяплатою;

дізнатися свій кредитний ліміт у мобільному застосунку або у відділенні з паспортом та ІПН;

у точці видачі посилки оформити кредит — надати потрібні документи й підписати договір.

Також напередодні стало відомо, скільки співробітників «Нової пошти» воює на фронті та як їм допомагає компанія. Окрім того, «Нова пошта» зреклася російської мови. Цифрові сервіси пошти повністю перейшли на українську мову.