Ракетна атака на Кривий Ріг: влада повідомила про загиблих (фото, відео)

Окупанти поцілили у п’типоверховий будинок у Кривому Розі

Росіяни вдарили по житловому сектору міста

У результаті масованого ракетного удару по Кривому Рогу є загиблі та поранені. Про це повідомив голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації Сергій Лисак.

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«Черговий терористичний акт росіян по житловому сектору. Вночі. Підступно. Жорстоко. Є загиблі та поранені», - написав він у Telegram.

Подробиці Лисак пообіцяв оприлюднити згодом.

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Нагадаємо, вночі 13 червня росіяни атакували Кривий Ріг на Дніпропетровщині. Ворог поцілив у п’типоверховий будинок. Імовірно, під завалами є люди.

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Відомо, що росіяни влучили в декілька цивільних об’єктів у різних частинах міста.

Повна інформація буде надана після ліквідації наслідків трагедії.

Нагадаємо, масштабна повітряна тривога в Україні цієї ночі тривала майже дві години.

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У Київській області працювали сили протиповітряної оборони, усі ворожі цілі було збито.

Також уночі 13 червня росіяни вдарили по цивільній інфраструктурі Харкова.