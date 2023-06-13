Ракетна атака на Кривий Ріг: влада повідомила про загиблих (фото, відео)
Росіяни вдарили по житловому сектору міста
У результаті масованого ракетного удару по Кривому Рогу є загиблі та поранені. Про це повідомив голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації Сергій Лисак.
«Черговий терористичний акт росіян по житловому сектору. Вночі. Підступно. Жорстоко. Є загиблі та поранені», - написав він у Telegram.
Подробиці Лисак пообіцяв оприлюднити згодом.
Нагадаємо, вночі 13 червня росіяни атакували Кривий Ріг на Дніпропетровщині. Ворог поцілив у п’типоверховий будинок. Імовірно, під завалами є люди.
Відомо, що росіяни влучили в декілька цивільних об’єктів у різних частинах міста.
Повна інформація буде надана після ліквідації наслідків трагедії.
Нагадаємо, масштабна повітряна тривога в Україні цієї ночі тривала майже дві години.
У Київській області працювали сили протиповітряної оборони, усі ворожі цілі було збито.
Також уночі 13 червня росіяни вдарили по цивільній інфраструктурі Харкова.
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