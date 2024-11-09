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Сирський: ситуація на фронті має тенденцію до загострення

Надія Карбунар
glavcom.ua
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Сирський: ситуація на фронті має тенденцію до загострення
Ворог, використовуючи свою чисельну перевагу, продовжує вести наступальні дії
фото: Генштаб ЗСУ

«Маємо численні дані про підготовку північнокорейських військовослужбовців до участі у бойових діях на боці росіян», – повідомив головком

 

Головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський заявив, що обстановка на фронті має тенденцію до загострення. Про це він повідомив у Facebook за підсумками розмови з командувачем збройних сил США в Європі Крістофером Каволі.

«На початку розмови поінформував американського колегу про обстановку на лінії фронту. Ситуація залишається складною і має тенденцію до загострення. Ворог, використовуючи свою чисельну перевагу, продовжує вести наступальні дії та зосереджує основні зусилля на Покровському і Курахівському напрямках. Маємо численні дані про підготовку північнокорейських військовослужбовців до участі у бойових діях на боці російських військ», – сказано у дописі.

Сирський також повідомив, що в ході розмови американська сторона підтвердила неухильне дотримання взятих зобов’язань щодо забезпечення Сил оборони України задекларованою номенклатурою озброєння та військової техніки.

Раніше повідомлялося, що росіяни активно готуються до штурмів на півдні України. 

Нагадаємо, ворог минулої доби мав успіхи на Донецькому напрямку. Просування противника зафіксовани одразу біля семи населених пунктів.

Також, за даними аналітиків ISW, на фронті в Україні спостерігаються наступальні дії російських окупантів на Куп'янському, Сватівському, Покровському, Курахівському та Вугледарському напрямках. Тим часом на «українському плацдармі» в Курській області 8 листопада українські війська просунулися до північно-західного краю в Курській області.

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Теги: озброєння ворог росіяни Олександр Сирський

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