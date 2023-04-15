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Тривають безпрецедентні криваві бої: військові розповіли про оборону Бахмута

Надія Карбунар
glavcom.ua
Тривають безпрецедентні криваві бої: військові розповіли про оборону Бахмута
Бахмуті сточують боєздатність ворога
фото з відкритих джерел

Українські війська роблять все, аби завдати росіянам максимальної шкоди

У Бахмуті на Донеччині тривають безпрецедентні криваві бої у міській забудові. Окупаційні війська армії Російської Федерації не залишають спроб повністю захопити місто. Про це в ефірі телемарафону заявив речник Східного угруповання військ Сергій Череватий.

«Ворог продовжує зосереджувати зусилля в першу чергу на Бахмуті. Сьогодні безпосередньо в міській забудові йдуть безпрецедентні за останні десятиліття криваві бої. Ворог прагне у що б то не стало взяти це неприступне місто-фортецю», – розповів Череватий.

Тим часом українські війська, наголошує представник ЗСУ, роблять все, аби завдати росіянам максимальної шкоди. За словами Череватого, українські захисники «сточують боєздатність ворога, вибивають його силу та моральний дух».

«Щодня, з кожним кутом цього міста вони успішно роблять це», – наголосив речник.

Нагадаємо, бої за Бахмут Донецької області йдуть на лише на околицях, але й у самому місті. Українські захисники показали, як тримають оборону міста-фортеці.

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Теги: військові місто ворог Бахмут

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