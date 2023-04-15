Тривають безпрецедентні криваві бої: військові розповіли про оборону Бахмута

Українські війська роблять все, аби завдати росіянам максимальної шкоди

У Бахмуті на Донеччині тривають безпрецедентні криваві бої у міській забудові. Окупаційні війська армії Російської Федерації не залишають спроб повністю захопити місто. Про це в ефірі телемарафону заявив речник Східного угруповання військ Сергій Череватий.

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«Ворог продовжує зосереджувати зусилля в першу чергу на Бахмуті. Сьогодні безпосередньо в міській забудові йдуть безпрецедентні за останні десятиліття криваві бої. Ворог прагне у що б то не стало взяти це неприступне місто-фортецю», – розповів Череватий.

Тим часом українські війська, наголошує представник ЗСУ, роблять все, аби завдати росіянам максимальної шкоди. За словами Череватого, українські захисники «сточують боєздатність ворога, вибивають його силу та моральний дух».

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«Щодня, з кожним кутом цього міста вони успішно роблять це», – наголосив речник.

Нагадаємо, бої за Бахмут Донецької області йдуть на лише на околицях, але й у самому місті. Українські захисники показали, як тримають оборону міста-фортеці.