Під час унікальної операції військові визволили побратима, який 27 днів перебував у полоні

Надія Карбунар
glavcom.ua
Надія Карбунар
Під час унікальної операції військові визволили побратима, який 27 днів перебував у полоні
Офіцер-спецпризначинець із позивним Карат вже прямує до Києва на лікування
фото: Павло Яцюк/Facebook

Операцію нацгвардій ці та спецпризначенці здійснили в тилу противника

Військові Нацгвардії врятували з російського полону пораненого бійця загону «Омега», який перебував у руках росіян 27 днів. Як інформує «Главком», про це розповів командир Центр спеціального призначення «Омега» Нацгвардії Павло Яцюк.

«На відміну від країни-агресора, ми своїх не кидаємо», – наголосив Яцюк.

Цю унікальну операцію проводили у тилу російських окупантів на Покровському напрямку.

Військові не стали розкривати багато деталей, але розповіли, що змогли звільнити з полону пораненого бійця та заразом знищити вісім окупантів.

За допомогу нацгвардійці дякують «Червоній Калині» – 14 бригаді оперативного призначення імені Івана Богуна (1 корпус «Азов» Нацгвардії) – та Центру спеціальних операцій «Альфа» Служби безпеки України.

Офіцер-спецпризначинець із позивним Карат вже прямує до Києва на лікування.

Нагадаємо, 5 лютого відбувся перший за останні п'ять місяців обмін полоненими між Росією та Україною. Внаслідок цього з неволі РФ вдалося повернути 157 цивільних та військових. Сергій – один із 15 захисників, «засуджених» до довічного ув'язнення, яких вдалося звільнити з російського полону під час цього обміну.

Раніше 54-річний захисник із Волині Сергій Гринюк повернувся з російського полону після трьох років і восьми місяців утримання. За цей час у чоловіка народилися четверо онуків.

військові обмін полоненими обмін Нацгвардія

