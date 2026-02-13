Сибіга прогнозує прискорений вступ до ЄС: хто ще в черзі разом з Україною

Сибіга наголосив, що прискорений шлях до ЄС стосується не лише України

Україна веде консультації про те, як зафіксувати дату свого вступу до ЄС

Домовленості про прискорену інтеграцію України до Європейського Союзу є цілком досяжними, а сам процес розширення набуває ширшого геополітичного контексту. Про це, як повідомляє «Главком», міністр закордонних справ України Андрій Сибіга заявив журналістам у Мюнхені.

Міністр наголосив, що публічні вимоги України про фіксацію в документах дати свого вступу до ЄС є реалістичними.

«Всі ці розмови реалістичні. Україна відверто ставить ті запитні позиції, на які ми розраховуємо», – заявив він.

При цьому він додав, що Україна вже стала невід’ємною частиною європейської безпекової архітектури, що робить її членство питанням стратегічної виживаності всього континенту.

Сибіга заявив, що його оптимізм, зокрема, ґрунтується на тому, що Україні та ЄС вдалося подолати проблему угорського вето.

«Це добрий приклад, як знаходити правильні формули наближення членства України в ЄС», – переконаний Андрій Сибіга.

Разом з тим, Сибіга наголосив, що прискорений шлях до ЄС стосується не лише України. Йдеться про синхронний рух цілої групи країн-кандидатів, зокрема Молдови, що дозволить зміцнити стабільність у всьому регіоні.

«Але не потрібно забувати, що є ще Західні Балкани, є ще Молдова. Тому це комплексне питання, і ми працюємо з нашими європейськими партнерами. Дуже важливо розуміти, що Україна категорично проти декаплінгу (розділення групи Україна–Молдова у вступному процесі – ред.), адже у нас з Молдовою спільний шлях набуття членства в ЄС», – зауважив він.

