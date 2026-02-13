Головна Світ Економіка
Сибіга прогнозує прискорений вступ до ЄС: хто ще в черзі разом з Україною

Лариса Голуб
glavcom.ua
Лариса Голуб
Сибіга прогнозує прискорений вступ до ЄС: хо ще в черзі разом з Україною
Сибіга наголосив, що прискорений шлях до ЄС стосується не лише України
Україна веде консультації про те, як зафіксувати дату свого вступу до ЄС

Домовленості про прискорену інтеграцію України до Європейського Союзу є цілком досяжними, а сам процес розширення набуває ширшого геополітичного контексту. Про це, як повідомляє «Главком», міністр закордонних справ України Андрій Сибіга заявив журналістам у Мюнхені. 

Міністр наголосив, що публічні вимоги України про фіксацію в документах дати свого вступу до ЄС є реалістичними.

«Всі ці розмови реалістичні. Україна відверто ставить ті запитні позиції, на які ми розраховуємо», – заявив він.  

При цьому він додав, що Україна вже стала невід’ємною частиною європейської безпекової архітектури, що робить її членство питанням стратегічної виживаності всього континенту.

Сибіга заявив, що його оптимізм, зокрема, ґрунтується на тому, що Україні та ЄС вдалося подолати проблему угорського вето. 

«Це добрий приклад, як знаходити правильні формули наближення членства України в ЄС», – переконаний Андрій Сибіга. 

Разом з тим, Сибіга наголосив, що прискорений шлях до ЄС стосується не лише України. Йдеться про синхронний рух цілої групи країн-кандидатів, зокрема Молдови, що дозволить зміцнити стабільність у всьому регіоні.

«Але не потрібно забувати, що є ще Західні Балкани, є ще Молдова. Тому це комплексне питання, і ми працюємо з нашими європейськими партнерами. Дуже важливо розуміти, що Україна категорично проти декаплінгу (розділення групи Україна–Молдова у вступному процесі – ред.), адже у нас з Молдовою спільний шлях набуття членства в ЄС», – зауважив він. 

Нагадаємо, Сибіга закликав заборонити в'їзд до ЄС деяких росіян. Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга хоче застосувати покарання для громадян РФ, які брали участь у війні проти України.

На переконання очільника закордонного відомства, потрібно запровадити повну заборону на в'їзд до ЄС для громадян Росії, які брали участь в російській агресії проти України. 

За словами Сибіги, йдеться про довгострокову національну безпеку європейських держав та захист їхніх громадян від російських бандитів. 

Теги: Андрій Сибіга євроінтеграція Україна Молдова

