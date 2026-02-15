Окупант біг за бійцем ЗСУ, щоб здатися у полон

Замість тікати до своїх, росіянин побіг до українських військових

Бійці 225-го окремого штурмового полку під час зачистки одного з населених пунктів взяли в полон окупанта. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на відео, що його оприлюднив підрозділ.

Під час бойової роботи Сил оборони полонений окупант зумів розв’язати собі руки. Однак, замість тікати до своїх, побіг за українським воїном, щоб здатися в полон.

40 окупантів за добу: бійці 225-го полку показали знищення росіян у Гуляйполі pic.twitter.com/S2b8vTwynb — ГЛАВКОМ (@GLAVCOM_UA) February 15, 2026

У результаті полк зачистив укриття загарбників разом з особовим складом всередині, а полонений військовий РФ поповнив обмінний фонд.

«У мережі десятки відео, на яких російські командири знущаються, калічать, кидають у яму та змушують вбивати один одного своїх підлеглих, які відмовилися здохнути в безглуздих лобових атаках. Тому полонений росіянин точно знав, що його чекає, і зробив правильний вибір – залишитися живим», – зазначають бійці.

