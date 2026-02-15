Головна Країна Події в Україні
Окупант біг за бійцем ЗСУ, щоб здатися у полон

Полк зачистив укриття загарбників разом з особовим складом всередині
фото з відкритих джерел

Замість тікати до своїх, росіянин побіг до українських військових

Бійці 225-го окремого штурмового полку під час зачистки одного з населених пунктів взяли в полон окупанта. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на відео, що його оприлюднив підрозділ.

Під час бойової роботи Сил оборони полонений окупант зумів розв’язати собі руки. Однак, замість тікати до своїх, побіг за українським воїном, щоб здатися в полон.

У результаті полк зачистив укриття загарбників разом з особовим складом всередині, а полонений військовий РФ поповнив обмінний фонд.

«У мережі десятки відео, на яких російські командири знущаються, калічать, кидають у яму та змушують вбивати один одного своїх підлеглих, які відмовилися здохнути в безглуздих лобових атаках. Тому полонений росіянин точно знав, що його чекає, і зробив правильний вибір – залишитися живим», – зазначають бійці.

Раніше військові Нацгвардії врятували з російського полону пораненого бійця загону «Омега», який перебував у руках росіян 27 днів.

Також бійці ЗСУ розповіли, як їм під час навчань вдалося розгромити за пів дня два батальйони НАТО. 

