Курортний сезон в Одесі буде: Труханов назвав умови (відео)

Частина одеських пляжів буде відгороджена від моря сіткою, яка затримуватиме міни

Одеса таки розпочне курортний сезон-2022. Про це міський голова Одеси Геннадій Труханов заявив у інтерв’ю польському телеканалу Polsat News.

За словами мера, українці все одно, «за звичкою» їдуть до Одеси на літній відпочинок. Тому міська влада вирішила відкрити цьогорічний курортний сезон після виконання низки безпекових умов.

Головною проблемою є можлива поява мін на одеських пляжах. Труханов пообіцяв облаштувати окремі ділянки пляжів, які будуть відгороджені від моря сіткою. Сітка затримуватиме міни, які дрейфуватимуть із відкритого моря до берегів Одеси.

Крім того, на таких пляжах будуть встановлені додаткові вежі для спостережень за акваторією.

«Стримати людей, які прагнуть приїхати до Одеси на відпочинок, дуже важко», – визнав міський голова, наголосивши на тому, що навіть зараз, попри заборону купання на пляжах міста, багато людей порушують цю заборону і наражають себе на небезпеку.

Нагадаємо, що речник Одеської обласної військової адміністрації Сергій Братчук закликав українців відкласти відпочинок на пляжах Одеси до перемоги. Братчук нагадав, що нині пляжі на узбережжі Чорного моря є лінією фронту, звідки йде загроза не лише ракетного удару, а й висадки десанту.

Разом з тим, одеські ДСНСники уже зайнялися визначенням місць для безпечного купання на території Одеси. Саме так і будуть спеціальним чином обладнані дозволені для відвідування пляжі.

Додамо, що у червні на пляжі у Грибівці Одеській області від вибуху міни в морські воді загинув відпочивальник.