«Совок на марші»: колишня дружина загиблого героя розповіла, як отримувала урну у Київському крематорії

Видача урни в Київському крематорії перетворилася на стресовий «квест» для родичів загиблого

У Київському крематорії колишня дружина загиблого героя Юрія Богілла Юлія Моріель, яка замовила кремацію два тижні тому, мала забрати урну 2 грудня, але через бюрократичну плутанину та проблеми з урною процедура виявилася складнішою та стресовою, ніж очікували. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на історію киянки.

Процес оформлення урни розпочався два тижні тому, одразу після того, як прокуратура дала дозвіл на поховання. Юлія Моріель разом із представником ТЦК, який допомагає родичам загиблих, приїхали до Київського крематорію для організації кремації.

«Почалося це все два тижні тому. Як тільки прокуратура дала дозвіл на поховання, ми з представником ТЦК, який допомагає родичам загиблих, у Київський крематорій домовлятися за кремацію. Беруть у мене документи, щось пишуть у книзі. Поки пишуть, підхожу до стенду, обираю урну, яка мені подобається. Стильна, стійка, лаконічна, матова… Розписуюсь, тітонька дивиться і каже: «У Вас підпис не такий, як у паспорті, Вам можуть відмовити у послузі». На щастя, все прийняли», – розповіла Юлія Моріель.

Після оформлення виникли проблеми з оплатою. Юлія зауважує, що її не попередили про необхідність додаткових платежів, хоча держава мала покривати поховання.

«Вносить усе заповнене у комп’ютер, каже – з вас стільки-то грошів. Кажу – термінал. Жіночка: «А чому ви не сказали, що у вас не готівка, мені тепер все наново вносити доведеться!»… Начебто держава оплачує поховання, але ніхто мене про додаткові платежі не попередив», – додала колишня жінка загиблого.

Список витрат та оплата за урну і додаткові послуги фото: Julia Moriel

Дата отримання урни була призначена на 2 грудня, через тиждень після прощання, щоб усі родичі, які не були в Києві, встигли приїхати. Проте видача урни перетворилася на низку бюрократичних процедур і непорозумінь.

«Йду у двері з написом «Видача урн». Тітонька: «Спочатку йдіть у сусідні двері, віконце №2, там отримайте печатку, тоді до мене». Потім шукає урну, дзвонить кудись: «Альо, Вася? У мене немає урночки, а за нею приїхали, терміново потрібна!», – розповіла Юлія Моріель.

Крім того, виникли проблеми з урною: замовлена матова модель відсутня, привезли глянцеву альтернативу, а кришка не трималася.

«Матова урна, яку я замовляла, була відсутня. Пропонують глянцеву, довелося чекати ще 15 хвилин, поки привезуть потрібну. На урні не тримається кришка. Вася каже: «Я її заклеїв, ось бачите клей. Просто він ще не засох. Ну Ви її якось поставьте, поки висохне. А то давайте я Вам поки що скотчем приклею, щоб трималася. Ось в мене є малярний». Клеїть. Скотч не тримається за матову кераміку. Жіночка дає звичайний. Вася каже, що звичайний потім відклеїться разом з фарбою», – зазначила вона.

«Йду нарешті до машини, прилаштовую урну в багажнику, щоб не впала, і тільки тут помічаю, що напис зроблений просто білим маркером. ПІБ, дати. Я точно пам'ятаю, що коли платила, мені сказали, що це оплата за за тиснення. Але йти розбиратися вже сил немає, і я не знаю, скільки той Вася робитиме тиснення. Я просто закриваю багажник, сідаю в машину і ридаю. Ридаю і лаюся, лаюся і ридаю», – додала киянка.

«Юрка, пробач. Я куплю тобі іншу урну і замовлю гравіювання. Бо поки звільнять Крим, куди ти так хотів потрапити, тобі треба якесь нормальне місце перебування», – розповіла колишня жінка загиблого.

Юлія Моріель закликає працівників крематорію до більшої людяності та професіоналізму, адже відвідувачі приходять у найтяжчий момент свого життя.

«Просто стати людяними. До вас люди приходять у найбільшому у житті горі. Поспівчувайте їм не тільки на словах, потурбуйтеся, зробіть нормально. Щось іде не так - передзвоніть заздалегідь, повідомте, домовтеся, як їм краще. Тим більше коли мова йде про людину, яка загинула, захищаючи вас, ваших дітей, ваш дім. Ну це ж наче нескладно», – підсумувала Юлія Моріель.

