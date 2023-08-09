Центр нацспротиву вказав, кого РФ кидає на штурми українських позицій

Військове керівництво ворога не зважає на великі втрати і відправляє на штурми неналежно підготовлений особовий склад

Російські в'язні та щойно мобілізовані використовуються як «гарматне м’ясо»

Росія кидає на штурми в'язнів та щойно мобілізованих замість підготовлених військ. Про це повідомив Центр національного спротиву.

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На штурми українських позицій відправляються неналежно підготовлений та погано укомплектований особовий склад із в'язнів та мобілізованих. І тільки після успіху такого штурму російське командування може застосувати кадрових військових.

За даними ЦНС, такі методи використовуються практично уздовж усієї лінії фронту.

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«Військове керівництво ворога не зважає на великі втрати, адже на осінь планується нова хвиля мобілізації в РФ», – ідеться в повідомленні.

Нагадаємо, окупанти посилили атаки у районі Мар'їнки Донецької області. Там вони кидають у бій загони «шторм-Z», які переважно складаються з в'язнів.

Раніше ЗСУ повідомили, що російські окупаційні війська продовжують кидати у бій щойно мобілізованих військовослужбовців без попередньої бойової підготовки. Зокрема, недавно до населеного пункту Рогове Луганської області прибули 110 мобілізованих окупантів, які найближчим часом відправляться до району виконання бойових завдань на лінії зіткнення.

До слова, триває 532-а доба широкомасштабної збройної агресії РФ проти України. Протягом минулої доби ворог завдав чотири ракетні та 53 авіаційні удари, здійснив 86 обстрілів із реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Унаслідок російських терористичних атак є загиблі та поранені серед цивільного населення, руйнувань зазнали житлові будинки та інша цивільна інфраструктура.