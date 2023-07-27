Окупанти калічать себе, аби втекти з війни в Україні

Російське військове командування залякує своїх солдатів розстрілами та в’язницею

Серед російських військових поширюються панічні настрої. Вони намагаються зробити все, аби не воювати в Україні. Про це повідомила заступниця міністра оборони Ганна Маляр.

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Потрапляння до районів бойових дій в України намагається уникнути більшість російських військових, які проходили підготовку на території Білорусі і на початку липня були передислоковані на полігони Нижньогородської області та Краснодарського краю РФ для подальшого відновлення втрат ворожих підрозділів. У російському війську фіксується збільшення дезертирства, самовільного залишення військових частин, ухиляння від виконання наказів та самокаліцтв, аби не бути відправленими на війну проти України.

«Відбувається посилення «інформаційно-роз’яснювальної роботи» (читайте залякування) командуванням російських окупаційних військ серед російських військовослужбовців», – додала заступниця міністра оборони.

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Маляр зазначила, що погрози російським солдатам ув’язненням та розстрілами малоефективні та ще більше демотивують їх.

Нагадаємо, окупанти вигадують різні способи, аби не воювати в Україні. Раніше СБУ перехопила розмову, де окупант слізно вмовляв зламати йому п'ятку, аби він не їхав на фронт.