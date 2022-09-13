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Цифрова бавовна: українська ІТ-армія паралізувала роботу російських медіа та банків

Альона Боженко
glavcom.ua
Цифрова бавовна: українська ІТ-армія паралізувала роботу російських медіа та банків
Українська ІТ-армія паралізувала понад 2400 російських онлайн-ресурсів
фото ілюстративне

Нашим фахівцям вдалось паралізувати сервіси Газпромбанку

З 29 серпня до 11 вересня українська ІТ-армія паралізувала понад 2400 російських онлайн-ресурсів, зокрема російські медіа та сайти найбільших банків Росії. По це повідомила пресслужба Міністерства цифрової трансформації.

«Цифрова бавовна від ІТ-армії: понад 2400 паралізованих онлайн-ресурсів за 2 тижні. ЗСУ продовжують звільняти Україну від окупантів, а ІТ-армія – розхитувати економіку ворога та деморалізувати росіян на цифровому фронті», – йдеться в повідомленні.

Зазначається, що українським фахівцям вдалось паралізувати сервіси Газпромбанку, Московського КредитБанку та Совкомбанку. Через це росіяни не змогли скористатися онлайн-банкінгом та провести фінансові операції зі смартфону, а також отримати зарплати, а їхні рідні – компенсації.

Кіберспеціалісти призупинили роботу найбільшого онлайн-майданчика з продажу автомобілів та запчастин – Дром, що унеможливило росіянами купівлю автомобілів або запчастини для солдат. Кібератака вивела з ладу й великі пропагандистські російські медіа – Rambler, Газета.Ru, МК.

Також під український «плив» потрапили системи електронного документообігу у підприємств з молочної продукції. Оптові та роздрібні продавці молочної продукції вимушені відтепер вручну обробляти документи.

У міністерстві додали, що айтівці попіклувалися і про те, щоб на центральних телеканалах Криму школярі та студенти отримали привітання з 1 вересня від Президента України.

Нагадаємо, у травні українська ІТ-армія встановила рекорд, атакувавши більш ніж 800 російських онлайн-ресурсів.

Теги: росія кібератака війна інформаційна війна рекорд

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