Окупанти зруйнували один із енергоблоків ТЕС, ситуація складна

Пожежники та працівники станції продовжують ліквідацію наслідків ракетного удару

Окупанти влучили у турбінне відділення енергоблоку теплової електростанції. Зруйновано один з енергоблоків. Також пошкоджено інші енергоблоки. Про це повідомляє група ДТЕК.

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Наразі пожежники та працівники станції продовжують ліквідацію наслідків ракетного удару.

«Руйнування масштабні. Ситуація складна», – ідеться в повідомленні.

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Нагадаємо, на Вінниччині ракета російських окупаційних військ влучила в об’єкт критичної інфраструктури.

Як відомо, 14 січня держава-терористка Росія здійснила черговий ракетний обстріл українських міст і сіл. Тривога в Україні тривала понад дві години: ворог тероризував ракетами мирних українців, цілився в об’єкти критичної інфраструктури.

За інформацією головнокомандувача Збройних сил України Валерія Залужного, зранку 14 січня зенітними керованими ракетами С-400 (С-300) з північного напрямку була атакована столиця. «Пізніше держава-терорист застосувала високоточну зброю: крилаті ракети повітряного базування Х-101/Х-555, Х-22, крилаті ракети морського базування «Калібр», керовані авіаційні ракети Х-59, – по об’єктах критичної інфраструктури України», – повідомив Залужний.

У Дніпрі російські терористи поцілили у житловий будинок. Двоє загиблих, 27 поранених, серед них шестеро дітей. «Усі у лікарні», – повідомив начальник Дніпропетровської обласної військової адміністрації Валентин Резніченко.

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