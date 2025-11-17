Головна Світ Політика
Зеленський повідомив, скільки комплексів Samp/T передасть Франція Україні

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
Зеленський повідомив, скільки комплексів Samp/T передасть Франція Україні
Україна отримає вісім систем Samp/T
фото: root-nation.com (ілюстративне)

Зеленський відмовився розкривати повний перелік та характеристики наданого озброєння Україні

Очікується значне зміцнення оборонних можливостей України в межах нової угоди з Францією, зокрема щодо ППО та авіації. Про це заявив президент України Володимир Зеленський під час спільного брифінгу з президентом Франції Еммануелем Макроном, передає «Главком».

Україна зможе отримати вісім систем протиповітряної оборони Samp/T, 100 бойових літаків Rafale F-4, а також низку іншого високотехнологічного обладнання. «Україна зможе отримати 100 літаків Rafale F-4, дуже сильні французькі радари, вісім систем протиповітряної оборони Samp/T, 6 пускових. Це для когось технічні деталі, але для нас це важливо», – сказав президент.

Зокрема, за словами президента, Франція передасть Україні 55 електровозів. Однак Зеленський відмовився розкривати повний перелік та характеристики наданого озброєння. Він наголосив, що публічність деяких деталей може створити ризики як для України, так і для партнерів.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський та французький лідер Еммануель Макрон підписали угоду про довгострокове укріплення обороноздатності України. Макрон заявив, що мета угоди – «залучити французьку оборонну промисловість на службу захисту України» та забезпечити необхідні системи для протидії російській агресії.

Як повідомлялося, Україна замовить у Франції сотню винищувачів Rafale.

Читайте також:

Теги: Володимир Зеленський Еммануель Макрон Франція системи ППО

Політика

Зеленський повідомив, скільки комплексів Samp/T передасть Франція Україні
Зеленський повідомив, скільки комплексів Samp/T передасть Франція Україні
