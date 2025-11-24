Росія атакувала об'єкт критичної інфраструктури на Харківщині

Внаслідок атаки РФ пошкоджено багатоквартирний будинок

У ніч на 25 листопада російська окупаційна армія атакувала безпілотниками Чугуїв у Харківській області. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на міську голову Чугуєва, Галину Мінаєву.

Мінаєва повідомила, що окупанти нанесли масований удар безпілотниками по об'єкту критичної інфраструктури. Також є пошкодження багатоквартирного будинку. Постраждалих немає.

«На місці працюють екстрені служби, роблять усе необхідне для ліквідації наслідків обстрілу. Можливі тимчасові перебої з водопостачанням. Вживаються усі необхідні заходи для виправлення ситуації», – зазначила Мінаєва.

Повідомлялося, що у ніч на 19 листопада РФ атакувала Харків безпілотниками. Про це повідомили мер міста Ігор Терехов, голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.

Терехов написав, що попередньо, одне з влучань у багатоповерхівку у Слобідському районі. На місці вирує пожежа. Крім того, є попередня інформація про влучання біля одного з медичних закладів міста, пошкоджені самої будівлі та автомобілів. Ймовірно, поранено лікаря.

Як відомо, у ніч на 18 листопада Росія вдарила безпілотниками по Дніпру. Голова Дніпропетровської ОВА Владислав Гайваненко написав, що через атаку безпілотниками виникли пожежі у Дніпрі та районі.

Крім того, вночі 17 листопада російська терористична армія вдарила ракетами по центру міста Балаклія. Про це повідомляє начальник Балаклійської МВА Віталій Карабанов.

За інформацією Карабанова, влучання сталося поряд з багатоквартирними будинками. Внаслідок ракетного удару загинули три людини. Ще 10 осіб зазнали поранень, серед них – діти 2011, 2007 та 2010 року народження.