Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Росія атакувала об'єкт критичної інфраструктури на Харківщині

Аліна Самойленко
glavcom.ua
Аліна Самойленко
google social img telegram social img facebook social img
Росія атакувала об'єкт критичної інфраструктури на Харківщині
фото з відкритих джерел

Внаслідок атаки РФ пошкоджено багатоквартирний будинок 

У ніч на 25 листопада російська окупаційна армія атакувала безпілотниками Чугуїв у Харківській області. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на міську голову Чугуєва, Галину Мінаєву.

Мінаєва повідомила, що окупанти нанесли масований удар безпілотниками по об'єкту критичної інфраструктури. Також є пошкодження багатоквартирного будинку. Постраждалих немає.

«На місці працюють екстрені служби, роблять усе необхідне для ліквідації наслідків обстрілу. Можливі тимчасові перебої з водопостачанням. Вживаються усі необхідні заходи для виправлення ситуації», – зазначила Мінаєва.

Повідомлялося, що у ніч на 19 листопада РФ атакувала Харків безпілотниками. Про це повідомили мер міста Ігор Терехов, голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.

Терехов написав, що попередньо, одне з влучань у багатоповерхівку у Слобідському районі. На місці вирує пожежа. Крім того, є попередня інформація про влучання біля одного з медичних закладів міста, пошкоджені самої будівлі та автомобілів. Ймовірно, поранено лікаря.

Як відомо, у ніч на 18 листопада Росія вдарила безпілотниками по Дніпру. Голова Дніпропетровської ОВА Владислав Гайваненко написав, що через атаку безпілотниками виникли пожежі у Дніпрі та районі. 

Крім того, вночі 17 листопада російська терористична армія вдарила ракетами по центру міста Балаклія. Про це повідомляє начальник Балаклійської МВА Віталій Карабанов.

За інформацією Карабанова, влучання сталося поряд з багатоквартирними будинками. Внаслідок ракетного удару загинули три людини. Ще 10 осіб зазнали поранень, серед них –  діти 2011, 2007 та 2010 року народження.

Теги: Харківщина інфраструктура

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Рятувальники ліквідували всі займання
На Харківщині через атаку РФ спалахнула ферма: загинуло близько 60 свиней
Вчора, 08:42
Трамп заявив, що Україна має погодитись на мирний план США
Заява Трампа, атака на Дніпропетровщину: головне за ніч
22 листопада, 07:58
Кожна ТЕЦ у Києві займає 100 гектарів, як площа житлового мікрорайону
«Заховати ТЕЦ у бетон нереально». КМДА прокоментувала захист енергооб'єктів Києва
20 листопада, 19:37
Росія вдарила по критичній інфраструктурі Харківщини
Росія вдарила по критичній інфраструктурі Харківщини
19 листопада, 01:57
«Укренерго» запровадило аварійні відключення у Харківській, Сумській та Полтавській областях
В Україні діють аварійні відключення: «Укренерго» пояснило причину
11 листопада, 13:16
Окупанти атакували Полтавщину безпілотниками
На Полтавщині одне місто залишилося без води, тепла, світла через атаку РФ
8 листопада, 07:41
Воєнний злочин окупанти здійснили 3 листопада
Харківщина: Росіяни вбили дроном людей, які йшли з білим прапором
4 листопада, 12:52
РФ ударила по магазину в Самарівському районі
Удар РФ по магазину на Дніпропетровщині: серед загиблих двоє дітей
2 листопада, 08:59
Унаслідок атаки ніхто з людей не постраждав
Наслідки атаки на залізничну інфраструктуру Сумщини й Харківщини: моторошні фото
31 жовтня, 09:22

Події в Україні

Цими днями, тижнями треба уважно ставитись до тривог: Зеленський попередив про загрозу
Цими днями, тижнями треба уважно ставитись до тривог: Зеленський попередив про загрозу
Росія атакувала об'єкт критичної інфраструктури на Харківщині
Росія атакувала об'єкт критичної інфраструктури на Харківщині
Лінія фронту станом на 24 листопада 2025. Зведення Генштабу
Лінія фронту станом на 24 листопада 2025. Зведення Генштабу
Відсторонений заступник Кличка повернувся на роботу, оголошено фіналістів Нацвідбору на Євробачення. Головне за 24 листопада
Відсторонений заступник Кличка повернувся на роботу, оголошено фіналістів Нацвідбору на Євробачення. Головне за 24 листопада
Львів отримав 1,5 га під військове кладовище від Міністерства оборони
Львів отримав 1,5 га під військове кладовище від Міністерства оборони
Відключення світла 25 листопада 2025 року: графіки
Відключення світла 25 листопада 2025 року: графіки

Новини

В Україні хмарно з проясненнями: погода на 24 листопада
Вчора, 06:01
Російський генерал, який підірвав Каховську ГЕС, очолює військову місію у Венесуелі – Буданов
23 листопада, 12:49
Яке релігійне свято відзначається 23 листопада 2025: традиції та молитва
22 листопада, 22:00
Україна та США розпочинають консультації щодо миру у Швейцарії – Умєров
22 листопада, 13:18
«Євробачення» змінює правила голосування після скандалу з Ізраїлем
22 листопада, 01:58
Україна та Європа не можуть ігнорувати «мирний план» США: аналіз Sky News
21 листопада, 02:28

Прес-релізи

Асоціація прифронтових міст та громад пропонує оновлену концепцію підтримки людей на прифронтових територіях
Асоціація прифронтових міст та громад пропонує оновлену концепцію підтримки людей на прифронтових територіях
24 листопада, 10:35
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua