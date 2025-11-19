Bloomberg: Енергогіганти світу претендують на міжнародні активи російського «Лукойлу»

Компанії Exxon і Chevron вивчають частку «Лукойлу» в іракському родовищі Західна Курна-2

Через наближення американських санкцій, які мають набути чинності наступного місяця, ПАТ «Лукойл» прискорило продаж своїх міжнародних активів. Серед компаній, які виявили зацікавленість у придбанні різних частин цього розгалуженого бізнесу, – нафтогазові гіганти Exxon Mobil Corp., Chevron Corp., Abu Dhabi National Oil Co. (Adnoc), а також американський інвестиційний фонд Carlyle Group. За інформацією Bloomberg, деякі потенційні покупці розглядають лише окремі активи російського енергогіганта, передає «Главком».

Однак на шляху до потенційної угоди стоять дві основні проблеми:

«Лукойл» воліє реалізувати всі свої неросійські активи єдиним пакетом до введення санкцій 13 грудня. Це ускладнює ситуацію для покупців, зацікавлених лише у частині бізнесу. Вирішенням може стати двоступеневий процес, коли один покупець спочатку купує весь пакет, а потім перепродує його частинами;

Адміністрація Трампа висловлює перевагу тому, щоб глобальні активи «Лукойлу» перейшли саме американській компанії, що може звузити коло фінальних претендентів.

Наразі Exxon і Chevron вивчають частку «Лукойлу» в іракському родовищі Західна Курна-2. Водночас компанія Adnoc з Абу-Дабі проявляє найбільший інтерес до газових операцій російської компанії в Узбекистані.

Як повідомлялося, уряд Іраку розглядає можливість звернення до Міністерства фінансів США з проханням про шестимісячне призупинення дії санкцій проти російської компанії «Лукойл». Цей крок необхідний, щоб отримати додатковий час для продажу частки «Лукойлу» у великому нафтовому родовищі Західна Курна-2 (West Qurna 2).

Один із чиновників зазначив, що частка «Лукойлу» є «великим шматком, який потрібно пережувати», натякаючи на значний обсяг проєкту. Міністерство нафти Іраку одразу виключило варіант купівлі частки «Лукойлу» державою, пояснивши, що цей проєкт є надто масштабним для іракських державних компаній.

Як відомо, американська нафтова корпорація Chevron вивчає можливість придбання низки закордонних активів, що належать російській нафтовій компанії «Лукойл», яка перебуває під санкціями. Про це Reuters повідомили п'ятеро обізнаних джерел.

Минулого тижня Міністерство фінансів США видало дозвіл потенційним покупцям на проведення переговорів із «Лукойлом» щодо його міжнародного портфеля. Таким чином, Chevron приєднується до інвестиційного гіганта Carlyle та інших компаній у боротьбі за ці активи, загальна вартість яких оцінюється щонайменше у $20 млрд.