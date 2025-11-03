Головна Країна Політика
Президент повідомив, яку зброю готова експортувати Україна

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
Президент повідомив, яку зброю готова експортувати Україна
За словами президента, Україна має більше морських дронів, ніж застосовує
фото: ГУР

Президент наголосив, що не всю зброю, яку виробляє Україна, можна експортувати

Президент Володимир Зеленський заявив, що Україна готова співпрацювати у сфері експорту озброєння, зокрема щодо морських дронів та окремих артилерійських систем. Про це він зауважив під час спілкування із журналістами, передає «Главком».

«Ми готові працювати в морських дронах. У нас їх більше, ніж ми застосовуємо, наші ВМС застосовують або СБУ, ССО, ГУР. Там є точно в два рази більше, ніж застосовуємо. Також у нас, на мій погляд, є інша зброя, є і артилерійські системи, хоч їх не буває багато», – зазначив Зеленський.

Президент наголосив, що не всю зброю, яку виробляє Україна, можна експортувати.

Зокрема, за словами глави держави, у 2025 році Україна відкриває два представництва з продажу зброї, яка є в надлишку та, яка виробляється в рамках ко-продакшена. Також наступного тижня американська команда відвідає Україну щодо угоди про виробництво дронів.

Раніше президент Володимир Зеленський заявив, що Україна у керованому режимі експортуватиме частину виробленої у країні зброї.

Також Володимир Зеленський під час третього відкриття Міжнародного форуму оборонних індустрій розповів про потужності військово-промислового комплексу країни та окреслив ключові завдання для уряду та виробників. За словами президента, від початку повномасштабної війни оборонно-промисловий потенціал України збільшено у десятки разів.

До слова, Україна разом з Євросоюзом у 2026 році досягне рівня виробництва артилерійських пострілів, рівного виробництву Російської Федерації. Про це президент України Володимир Зеленський розповів на закритій зустрічі, де був присутній «Главком».

Теги: Володимир Зеленський зброя озброєння експорт

