Президент повідомив, яку зброю готова експортувати Україна

Президент Володимир Зеленський заявив, що Україна готова співпрацювати у сфері експорту озброєння, зокрема щодо морських дронів та окремих артилерійських систем. Про це він зауважив під час спілкування із журналістами, передає «Главком».

«Ми готові працювати в морських дронах. У нас їх більше, ніж ми застосовуємо, наші ВМС застосовують або СБУ, ССО, ГУР. Там є точно в два рази більше, ніж застосовуємо. Також у нас, на мій погляд, є інша зброя, є і артилерійські системи, хоч їх не буває багато», – зазначив Зеленський.

Президент наголосив, що не всю зброю, яку виробляє Україна, можна експортувати.

Зокрема, за словами глави держави, у 2025 році Україна відкриває два представництва з продажу зброї, яка є в надлишку та, яка виробляється в рамках ко-продакшена. Також наступного тижня американська команда відвідає Україну щодо угоди про виробництво дронів.

Раніше президент Володимир Зеленський заявив, що Україна у керованому режимі експортуватиме частину виробленої у країні зброї.

Також Володимир Зеленський під час третього відкриття Міжнародного форуму оборонних індустрій розповів про потужності військово-промислового комплексу країни та окреслив ключові завдання для уряду та виробників. За словами президента, від початку повномасштабної війни оборонно-промисловий потенціал України збільшено у десятки разів.

До слова, Україна разом з Євросоюзом у 2026 році досягне рівня виробництва артилерійських пострілів, рівного виробництву Російської Федерації. Про це президент України Володимир Зеленський розповів на закритій зустрічі, де був присутній «Главком».