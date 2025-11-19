Головна Країна Події в Україні
Росія атакувала Харків: є влучання у багатоповерхівку, багато постраждалих

Аліна Самойленко
glavcom.ua
Аліна Самойленко
фото з відкритих джерел

Один з прильотів прийшовся на подвірʼя школи у Слобідському районі.

У ніч на 19 листопада російська окупаційна армія атакує Харків безпілотниками. Про це повідомили мер міста Ігор Терехов, голова Харківської ОВА Олег Синєгубов, пише «Главком».

Терехов написав, що попередньо, одне з влучань у багатоповерхівку у Слобідському районі. На місці вирує пожежа. Крім того, є попередня інформація про влучання біля одного з медичних закладів міста, пошкоджені самої будівлі та автомобілів. Ймовірно, поранено лікаря.

Також внаслідок удару по багатоповерхівці є постраждалі, кількість уточнюється.

Синєгубов повідомив, що під ударом 11 ворожих БпЛА опинилися Слобідський та Основ'янський райони міста:

  • зафіксовано влучання в 9-поверховий будинок з подальшим загорянням;
  • спалахнули гаражі.

Синєгубов пише, що медики надають допомогу 11 постраждалим. 

Оновлено 01:35

Кількість постраждалих зросла до 22 людей.

Оновлено 02:00

Синєгубов повідомив, що кількість постраждалих в Харкові – 32 людини. Серед них 9-річна дівчинка у якої гостра реакція на стрес.

Терехов написав, що один з прильотів прийшовся на подвірʼя школи у Слобідському районі. Такоє уточнюється:

  • У Слобідському районі ворог вдарив по чотирьох локаціях, спричинивши руйнування цивільної інфраструктури та пожежі;
  • В Основ’янському районі удар припав по житловому будинку. Багато постраждалих, серед них є люди з опіками та травмами різного ступеня тяжкості.

Також ударом БпЛА зруйновано Сільпо на Одеській.

Росія атакувала Харків: є влучання у багатоповерхівку, багато постраждалих фото 1
фото: соціальні мережі
Росія атакувала Харків: є влучання у багатоповерхівку, багато постраждалих фото 2
фото: соціальні мережі
Росія атакувала Харків: є влучання у багатоповерхівку, багато постраждалих фото 3
фото: соціальні мережі

Як відомо, у ніч на 18 листопада Росія вдарила безпілотниками по Дніпру. Голова Дніпропетровської ОВА Владислав Гайваненко написав, що через атаку безпілотниками виникли пожежі у Дніпрі та районі. 

Крім того, вночі 17 листопада російська терористична армія вдарила ракетами по центру міста Балаклія. Про це повідомляє начальник Балаклійської МВА Віталій Карабанов.

За інформацією Карабанова, влучання сталося поряд з багатоквартирними будинками. Внаслідок ракетного удару загинули три людини. Ще 10 осіб зазнали поранень, серед них –  діти 2011, 2007 та 2010 року народження.

Раніше у ніч на 17 листопада російські окупанти продовжили повітряні атаки на територію України, використовуючи ударні безпілотники. Близько 22:30 вибухи зафіксували у Харківській області. 

Як повідомили в МВА, в Ізюмі пролунала серія вибухів. Внаслідок атаки спочатку було знеструмлено частину Ізюмської громади, а згодом світло повністю зникло на всій її території.

Нагадаємо, у ніч на 2 серпня російські війська атакували Ізюм та Ізюмський район Харківської області, внаслідок чого значна частина регіону залишилася без електропостачання. Про це повідомляє Ізюмська міська військова адміністрація.

Згідно з інформацією МВА, обстріл спричинив знеструмлення як у самому місті, так і в прилеглих населених пунктах району. Наразі аварійні бригади працюють над відновленням електропостачання. Частині громади вже вдалося повернути світло.

До слова, опівночі 1 серпня збройні сили РФ ударили по Куп'янському району Харківської області, в результаті чого знищений дитячий психоневрологічний інтернат. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на начальника Шевченківської сільської військової адміністрації Сергія Старікова.

Харків пожежа обстріл Олег Синєгубов Ігор Терехов

