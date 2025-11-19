Росія атакувала Харків: є влучання у багатоповерхівку, багато постраждалих

Один з прильотів прийшовся на подвірʼя школи у Слобідському районі.

У ніч на 19 листопада російська окупаційна армія атакує Харків безпілотниками. Про це повідомили мер міста Ігор Терехов, голова Харківської ОВА Олег Синєгубов, пише «Главком».

Терехов написав, що попередньо, одне з влучань у багатоповерхівку у Слобідському районі. На місці вирує пожежа. Крім того, є попередня інформація про влучання біля одного з медичних закладів міста, пошкоджені самої будівлі та автомобілів. Ймовірно, поранено лікаря.

Також внаслідок удару по багатоповерхівці є постраждалі, кількість уточнюється.

Синєгубов повідомив, що під ударом 11 ворожих БпЛА опинилися Слобідський та Основ'янський райони міста:

зафіксовано влучання в 9-поверховий будинок з подальшим загорянням;

спалахнули гаражі.

Синєгубов пише, що медики надають допомогу 11 постраждалим.

Оновлено 01:35

Кількість постраждалих зросла до 22 людей.

Оновлено 02:00

Синєгубов повідомив, що кількість постраждалих в Харкові – 32 людини. Серед них 9-річна дівчинка у якої гостра реакція на стрес.

Терехов написав, що один з прильотів прийшовся на подвірʼя школи у Слобідському районі. Такоє уточнюється:

У Слобідському районі ворог вдарив по чотирьох локаціях, спричинивши руйнування цивільної інфраструктури та пожежі;

В Основ’янському районі удар припав по житловому будинку. Багато постраждалих, серед них є люди з опіками та травмами різного ступеня тяжкості.

Також ударом БпЛА зруйновано Сільпо на Одеській.

