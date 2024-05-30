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«Резерв+» стане електронним ТЦК»: Міноборони повідомило деталі

Катерина Іванова
glavcom.ua
«Резерв+» стане електронним ТЦК»: Міноборони повідомило деталі
Заступниця міністра: Зобов'язання з оновлення, активізації даних українських громадян повністю закритий функціоналом «Резерв+»
фото з відкритих джерел

Черногоренко: «Зважаючи на попит на «Резерв+» було прийняте рішення додати QR-код, розмістити там електронний обліковий документ»

Найближчим часом у додатку «Резерв+» буде реалізований новий функціонал, який прибере візити до ТЦК. Про це розповіла заступниця міністра оборони України з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації Катерина Черногоренко в етері «Еспресо».

«У найближчі кілька місяців ми реалізуємо функціонал, який надасть можливість, не роблячи фізичний візит до ТЦК та СП, виправити свої дані через електронні запити в інші реєстри. Базовою системою для «Резерву» є реєстр «Оберіг», який має зараз електронні інтеграції з нашими основними сімома реєстрами державного рівня», – повідомила Черногоренко.

За її словами, вони можуть розмістити функціонал у «Резерв+», який надасть можливість робити запит на працівників ТЦК та СП без фізичного візиту.

«Йдеться про електронний запит в інший реєстр. Це буде прирівнюватися до того, як громадянин приносить своє свідоцтво чи інший документ прямо в ТЦК та СП. Найближчим часом ми реалізуємо цей функціонал і приберемо абсолютно всі візити», – зазначила заступниця.

Вона додала, що «Резерв+» має стати електронним ТЦК: «Ми до цього прагнемо, рухаємося і ми це зробимо».

Черногоренко підкреслила, що «Резерв+» створено саме для того, щоб абсолютно всі військовозобов'язані резервісти і призовники встигли оновити свої дані, зокрема електронну пошту, телефон і фактичне місця проживання за 60 днів, визначених законом про мобілізацію. 

Заступниця міністра зауважила, що зважаючи на шалений попит на «Резерв+» було прийняте рішення додати QR-код, розмістити там електронний військовий обліковий документ. 

Нагадаємо, за кілька тижнів інформацію із застосунку «Резерв+» прирівняють до військово-облікового документа, який буде мати таку саму юридичну силу, як і паперовий військовий квиток чи приписне свідоцтво. Про це представники Міноборони повідомили виданню «Телеграф».

Як повідомлялося, повноцінна версія «Резерв+» зʼявиться вже на початку літа. У застосунку з'явиться електронний військовий квиток. Речник Міністерства оборони України Дмитро Лазуткін пояснив, що електронний військовий квиток можна буде показувати правоохоронцям у разі вимоги.

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Теги: телефон реєстр ТЦК мобілізація повістка

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