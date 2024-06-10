Глава Хмельниччини відповів любителям футболок «Ухилянт» (фото)

Тюрін з'явився на публіці в одязі з принтом «необмежено придатний»

Голова Хмельницької ОВА Сергій Тюрін у щотижневому відеозвіті про події в області з'явився у несподіваному вигляді. Зокрема, Тюрін одягнув футболку з надписом «необмежено придатний» та принтом черепа у касці. Про це стало відомо з відео, опублікованого на сторінці глави ОВА у Telegram.

Зокрема, футболка глави ОВА є відповіддю на популярний тренд, який нещодавно наробив величезного скандалу в інфопросторі.

Як повідомлялося, в Україні останнім часом набули неабиякої популярності одяг та речі із надписами «ухилянт». Користувачі соцмереж обурювалися та пропонували разом зі специфічними футболками давати покупцям повістки, або ж взагалі передати дані людей, які хочуть придбати подібні речі, працівникам територіальних центрів комплектування.

Нагадаємо, українські правоохоронні органи розпочали майже 11,3 тис. кримінальних проваджень через ухилення від призову чи порушення військового обліку з початку повномасштабного вторгнення.

Як повідомлялося, до Хмельницької обласної військової адміністрації за дозволами для виїзду за кордон звертаються сотні волонтерів та представників шоу-бізнесу, які підтримують ЗСУ. Кількість неповернень осіб, які виїхали по «Шляху», дуже низька – до 5% від тих, хто перетнув кордон.

До слова, спроби українців призовного віку втекти з країни від набуття чинності закону про мобілізацію не побільшало, проте вони все одно відбуваються щоденно.