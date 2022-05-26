Зараз найкращий час для економічних реформ
Сьогодні населення не пов‘язує зниження рівня життя з помилками уряду
Давайте я спробую коротко пояснити, чому ситуація для проведення ліберальних економічних реформ (що стане головною умовою майбутнього процвітання) в нас є наразі унікальною.
Проблема будь-яких серйозних економічних реформ у тому, що, закладаючи базу росту на майбутнє, в конкретний момент їхнього проведення вони створюють дірку в бюджеті й вимагають зниження рівня життя населення, чого політики (навіть відповідальні, а не лише зелені популісти) дуже не люблять – це б‘є по електоральній підтримці.
Унікальність нинішньої ситуації в тому, що «не було б щастя…», бо:
- недобір надходжень до бюджету вимірюється десятками відсотків, а зводити кінці з кінцями якось вдається лише за рахунок зовнішньої допомоги й без традиційних вимог про макроекономічну стабілізацію;
- населення не пов‘язує зниження рівня життя з помилками уряду й взагалі живе, переважно, іншою турботою – про перемогу.
Ліпшого часу для проведення революційних реформ не буде ніколи. Тим паче, що ми всі сподіваємося на небачену зливу інвестицій після війни.
А вони в застійний корупційний совок прийдуть навряд чи.
Джерело: блог Карла Волоха