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    Думки вголос

    Зараз найкращий час для економічних реформ

    • Карл Волох

      Політолог

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    Маємо шанс змінити на краще нашу економічну модель - Зараз найкращий час для економічних реформ
    Маємо шанс змінити на краще нашу економічну модель
    фото з відкритих джерел

    Сьогодні населення не пов‘язує зниження рівня життя з помилками уряду

    Давайте я спробую коротко пояснити, чому ситуація для проведення ліберальних економічних реформ (що стане головною умовою майбутнього процвітання) в нас є наразі унікальною.

    Проблема будь-яких серйозних економічних реформ у тому, що, закладаючи базу росту на майбутнє, в конкретний момент їхнього проведення вони створюють дірку в бюджеті й вимагають зниження рівня життя населення, чого політики (навіть відповідальні, а не лише зелені популісти) дуже не люблять – це б‘є по електоральній підтримці.

    Унікальність нинішньої ситуації в тому, що «не було б щастя…», бо:

    • недобір надходжень до бюджету вимірюється десятками відсотків, а зводити кінці з кінцями якось вдається лише за рахунок зовнішньої допомоги й без традиційних вимог про макроекономічну стабілізацію;
    • населення не пов‘язує зниження рівня життя з помилками уряду й взагалі живе, переважно, іншою турботою – про перемогу.

    Ліпшого часу для проведення революційних реформ не буде ніколи. Тим паче, що ми всі сподіваємося на небачену зливу інвестицій після війни.

    А вони в застійний корупційний совок прийдуть навряд чи.

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    Джерело: блог Карла Волоха

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    Теги: росія окупанти економіка війна Україна окупація #stoprussia
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    Зараз найкращий час для економічних реформ