Зараз найкращий час для економічних реформ

Сьогодні населення не пов‘язує зниження рівня життя з помилками уряду

Давайте я спробую коротко пояснити, чому ситуація для проведення ліберальних економічних реформ (що стане головною умовою майбутнього процвітання) в нас є наразі унікальною.

Проблема будь-яких серйозних економічних реформ у тому, що, закладаючи базу росту на майбутнє, в конкретний момент їхнього проведення вони створюють дірку в бюджеті й вимагають зниження рівня життя населення, чого політики (навіть відповідальні, а не лише зелені популісти) дуже не люблять – це б‘є по електоральній підтримці.

Унікальність нинішньої ситуації в тому, що «не було б щастя…», бо:

недобір надходжень до бюджету вимірюється десятками відсотків, а зводити кінці з кінцями якось вдається лише за рахунок зовнішньої допомоги й без традиційних вимог про макроекономічну стабілізацію;

населення не пов‘язує зниження рівня життя з помилками уряду й взагалі живе, переважно, іншою турботою – про перемогу.

Ліпшого часу для проведення революційних реформ не буде ніколи. Тим паче, що ми всі сподіваємося на небачену зливу інвестицій після війни.

А вони в застійний корупційний совок прийдуть навряд чи.

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Джерело: блог Карла Волоха

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