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«Туристи» тікають із Криму: на виїзд у РФ гігантська черга (відео)

Оксана Воронцова
glavcom.ua
«Туристи» тікають із Криму: на виїзд у РФ гігантська черга (відео)
Автомобільна черга на перетин кордону між Україною та РФ близько 12 км
фото: скріншот із відео

У росіян пляжний сезон в окупованому ними Криму пішов не за планом

У середу, 19 липня, на перетин кордону між Україною та Росією в районі Новоазовська утворилася гігантська черга. Росіяни продовжують тікати із Криму. Про це повідомив радник мера Маріуполя Петро Андрющенко.

«Черга з «туристів» Криму на перетин кордону між Україною та Росією в районі Новоазовська. Приблизно 12 км. Вже зранку», - написав він у своєму телеграм-каналі.

Андрющенко пожартував, що у росіян «пляжний сезон пішов не за планом».

Нагадаємо, на світанку 19 липня у тимчасово окупованому Криму пролунали вибухи в Кіровському районі біля села Кринички. Попередньо були прильоти на територію Старокримського полігону, і відбулася детонація боєприпасів.

Попередньо, прильотів було три, і зафіксовано попадання по полігону, після чого відбулася детонація, і вибухи чути навіть у Феодосії.

Через вибухи окупаційна влада Криму перекрила трасу «Таврида», оскільки детонація боєприпасів триває.

Теги: Крим росія окупанти вибух

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