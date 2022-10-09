ЗСУ нищили окупантів, а Путін бенкетував: розвідка оприлюднила розмову рашистів

Окупант поскаржився на важкий вихід із Лимана

Російський загарбник розповів про тяжкий відхід окупантів з Лиману Донецької області в той час, коли російський диктатор Володимир Путін виголошував промову про приєднання анексованих територій України та бенкетував. Розмову двох рашистів оприлюднило Головне управління розвідки Міноборони.

«О 3 годині промова була, Путін там виступав, а ми в 12 з Лиману шли. Ми втікали під мінометами. Там уже все, хрестись, не хрестись, все і в бога віримо у все, що можна вірить – віримо», – поскаржився окупант.

Росіянин також нарікає, що доводиться воювати застарілою технікою, у той час. як в ЗСУ новітнє оснащення.

Знайомий у свою чергу, розповів, що мобілізованих з Росії забирають цілими автобусами.

Нагадаємо, 4 жовтня українські захисники офіційно підняли український прапор над звільненим Лиманом Донецької області.

Стало також відомо, що у бойових діях у Лимані Донецької області зазнали серйозних втрат елітні російські військові з'єднання. Йдеться про третю гвардійську бригаду спеціального призначення Головного управління Генерального штабу РФ.