У більшості областей України оголошено повітряну тривогу

Наразі спокійно лише у західних та деяких південних областях

Вночі, 12 жовтня, у більшості областей України пролунали сирени.

Тривогу не оголошено лише у західних, Одеській, Херсонській та Донецькій областях. Також повітряна тривога не оголошувалася у тимчасово окупованому Криму.

Усіх громадян просять пройти в укриття і перебувати там допоки небезпека не мине.

Нагадаємо, ввечері, 11 жовтня, окупанти обстріляли Нікополь Дніпропетровської області запалювальними боєприпасами.

Також 11 жовтня ввечері знову під ударом опинилась Запорізька область. Прильоти прийшлися в місто Оріхів та смт. Степногірськ. Внаслідок жорстоких обстрілів загинуло семеро осіб і ще стільки ж травмовані. Відповідні служби вже працюють над усуненням наслідків обстрілів.