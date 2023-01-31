У Бєлгородській області прогриміли вибухи (відео)

Про наслідки «бавовни» поки невідомо

У Росії знову неспокійно. Сьогодні ввечері вибухи прогриміли у Бєлгородській області. Про це повідомляють місцеві Telegram-канали.

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«Ще один масований обстріл Бєлгородського району та Шебекинського округу», – йдеться в повідомленні.

Губернатор області заявив, що нібито відпрацювала система ППО. Наслідки уточнюються.

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Крім того, повідомлялося про вибухи на території Новозибківського міського округу Брянської області.

«Порушено електропостачання у двох населених пунктах. На місці працюють оперативні та аварійні служби», – повідомив місцевий губернатор.

Зазначимо, що вибухи у прикордонних російських областях лунають дуже часто. І майже щоразу внаслідок «бавовни» в регіонах зникає світло.

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Нагадаємо, триває 342-га доба російського широкомасштабного вторгнення. Російська федерація продовжує вести повномасштабну збройну агресію проти України. Ворог не полишає намірів знищити критичну інфраструктуру нашої держави, завдає ударів по цивільних об’єктах та помешканнях мирного населення. Російські окупанти протягом доби завдали три авіаційних та три ракетних ударів. Також здійснили понад 20 обстрілів з реактивних систем залпового вогню. Пошкоджень зазнала цивільна інфраструктура у Харківській, Донецькій та Херсонській областях.