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На війні загинув музикант, активіст та пластун Андрій Чепіль

Олександра Опанасенко
glavcom.ua
На війні загинув музикант, активіст та пластун Андрій Чепіль
Андрій Чепіль захищав Україну від окупантів з березня 2022 року
фото з відкритих джерел

Андрій Чепіль брав участь у бойових діях на Харківщині, біля Ізюма та Куп’янська

Під час штурму ворожої позиції на Запорізькому напрямку разом з трьома побратимами загинув військовий та музикант Андрій Чепіль з позивним Кріс. Про це повідомила пресслужба «Пласту».

Андрій Чепіль належав до «Пласту» з 2001 року спільно зі старшим братом Віталієм і молодшим Орестом. У курінному проводі був фотографом. Активіст багатьох пластових подій, вишколів, мандрівок, акцій. Активно пластував орієнтовно до 2008 року, проте згодом на запрошення завжди долучався до пластових подій.

Навчався в школі №10 в Івано-Франківську та місцевій дитячій музичній школі №2 ім. Василя Барвінського по класу кларнета, паралельно опановуючи саксофон та фортепіано. З дитинства відвідував гуртки з народних танців, футболу та шахів.

Вищу освіту здобув у 2015 році закінчивши Івано-Франківський Національний технічний університет нафти і газу як інженер-механік газопроводів, та магістр за спеціальністю «Публічне управління та адміністрування».

Під час навчання був головою Івано-Франківського осередку «Студентського братства», та членом Мальтійської служби допомоги. Активний у громадському житті. Активний учасник Революції Гідності.

Музикант, саксофоніст та вокаліст. Проходив строкову службу у військовому оркестрі почесної варти при президентському полку. Учасник кавер гуртів Frisson Band, Smerichka. Трембітар у фолькрок гурті «Кораллі». Періодично працював сноуборд інструктором на гірськолижному комплексі «Буковель».

Восени 2021 року одружився з музиканткою Богданою Кінаш.

Після повномасштабного російського вторгнення в березні 2022 року мобілізований до війська. Спершу брав участь у бойових діях на Харківщині, біля Ізюма та Куп’янська, як кулеметник в одному з підрозділів ЗСУ. Згодом з власної ініціативи був переведений до 47-ої окремої механізованої бригади «Маґура». Брав участь у спеціалізованих військових навчаннях у Німеччині, де здобував навики роботи на бойовій машині «Бредлі». Був головним сержантом взводу, командиром бойової машини, та виконував обов’язки командира взводу.

Андрій Чепіль в мирному житті був музикантом
Андрій Чепіль в мирному житті був музикантом
фото: instagram.com/che_pil

Андрій Чепіль загинув 28 червня поблизу села Роботине на Запорізькому напрямку ще з трьома побратимами під час виконання бойового завдання по штурму ворожої позиції. Другій групі не вдалося забрати відразу тіла загиблих через щільний вогонь. Це вдалося зробити аж через чотири тижні, коли лінія бойових зіткнень була відсунута в сторону ворога. Бойові побратими ризикуючи життям, забрали залишки тіл, які наприкінці липня були віддані на ДНК експертизу.

Після цього понад два місяці тривали процедури зі встановлення результатів генетичної експертизи, та експертизи збігів ДНК, які остаточно визначили залишки тіла Андрія.

Нагадаємо, у боях за визволення селища Кремінна на Луганщині загинув український художник, скульптор та музикант Антон Дербілов, відомий під позивним Патрік. Антон Дербілов був ветераном Слобожанського контрнаступу. За життя нагороджений медалями «За хоробрість у бою», «Незламним героям російсько-української війни» та за «Доблесну службу». Захищав Україну від окупантів з лютого 2022 року.

Теги: ЗСУ смерть військові

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