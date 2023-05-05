У РФ вдруге за кілька днів горів Ільський нафтопереробний завод (відео)

Попередня атака на НПЗ «Ільський» була два дні тому

Невідомі безпілотники знову атакував нафтопереробний завод «Ільський» у Краснодарському краї Росії. Почалася сильна пожежа. Про це передають місцеві Telegram-канали.

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Це вже друга атака на цей завод. Попередня була два дні тому.

«Завод був атакований українським безпілотником. Він прилетів до однієї з установок і почалася пожежа», – пишуть російські пабліки.

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Зазначається, що пожежу вже локалізували.

Нагадаємо, у ніч на 4 травня у Кранодарському краї РФ загорівся резервуар Ільського нафтопереробного заводу. Пожежа спалахнула внаслідок влучання безпілотника. Про це повідомило російське видання «ТАСС» із посиланням на екстрені служби.

Крім того, у ніч на 4 травня пожежа виникла на НПЗ у Ростовській області.

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У ніч на 3 травня у селищі Волна Краснодарського краю РФ, що неподалік від Кримського мосту, горіла нафтобаза.

Увечері 4 травня у російській столиці сталася масштабна пожежа в адміністративній будівлі. Мержею поширилося відео загоряння. За даними російського МНС, спалахнула двоповерхова будівля в районі Царицино. Причина інциденту наразі невстановлена.