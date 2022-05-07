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    Події в Україні

    У боях за Україну загинув засновник «Українського легіону» Святослав Стеценко

    З початком повномасштабної російської агресії Стеценко став до лав 59-ї окремої мотопіхотної бригади ЗСУ ім. Якова Гандзюка - У боях за Україну загинув засновник «Українського легіону» Святослав Стеценко
    З початком повномасштабної російської агресії Стеценко став до лав 59-ї окремої мотопіхотної бригади ЗСУ ім. Якова Гандзюка
    фото: Facebook Святослава Стеценка

    На війні Росії в Україні загинув один із засновників ГО «Український легіон» Святослав Стеценко

    На війні з російськими окупантами загинув засновник військово-патріотичної організації «Український легіон» Святослав Стеценко. Про це повідомив адвокат Віталій Коломієць.

    «Святослав Стеценко, честь! Чоловік честі, ідеаліст, воїн. Багаторічний рушій боротьби українців за право на збройний захист. Ми продовжимо і закінчимо нашу справу. Я знаю, ви вірили в безсмертність душі. Спостерігайте там і підказуйте...» – написав Коломієць.

    З початком повномасштабної російської агресії Стеценко став до лав 59-ї окремої мотопіхотної бригади ЗСУ ім. Якова Гандзюка.

    «59-та окрема мотопіхотна бригада стійко тримає оборону Миколаєва. Рашистам завдаємо значних втрат в особовому складі й в техніці, здебільшого вогнем артилерії. Противник до цього часу не може підійти на відстань стрілецького бою, схоже, що і не сильно хоче. Кидають техніку і розбігаються. Переможемо», – писав Стеценко 5 березня.

    Полковник запасу ЗСУ Святослав Стеценко «Пастир» під час Майдану очолював «Громадську варту» Дарницького району Києва. Після початку війни з Росією у 2014 році став одним із засновників ГО «Український легіон», надалі був інструктором, одним з активних учасників «Руху сприяння територіальній обороні України».

    Нагадаємо, 4 травня від обстрілів окупантів загинув журналіст, військовий кореспондент Олександр Махов. Після початку повномасштабної агресії Росії журналіст пішов на фронт.

    Також повідомлялося, що 1 квітня в районі села Гута поліція знайшла тіло фотокореспондента Макса Левіна. Ймовірно, фотографа окупанти вбили двома пострілами зі стрілецької зброї.

    Теги: росія окупанти ЗСУ війна смерть Україна окупація #stoprussia
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    У боях за Україну загинув засновник «Українського легіону» Святослав Стеценко