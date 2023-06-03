У Броварах 19-річна дівчина загинула під колесами електрички

Від тілесних ушкоджень дівчина загинула на місці

Потерпіла зненацька вийшла на колії

У місті Бровари Київської області 19-річна дівчина зненацька вискочила вискочила на колію перед електричним потягом. Вона загинула на місці. Про це повідомила поліція Київської області.

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Як зазначається, о 18:45 3 червня правоохоронці отримали повідомлення від медичних працівників про нещасний випадок.

На місці трагедії працівники поліції встановили, що електропотяг рухався в бік Броварів, аж раптом на колії вийшла 19-річна дівчина.

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«Машиніст застосував екстрене гальмування, проте вчасно зупинитися не вдалося. Остання від тілесних ушкоджень загинула на місці», – ідеться в повідомленні.

Зараз на місці події працює поліція.

Нагадаємо, 31 травня на станції метро «Палац «Україна» у Києві пасажирка потрапила під потяг. Вона загинула