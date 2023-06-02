Головна Київ Новини
search button user button menu button

Доступ до укриттів у столиці: Київрада ухвалила рішення

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Доступ до укриттів у столиці: Київрада ухвалила рішення
Віталій Кличко: «Міська влада посилює контроль за роботою укриттів, так, питання є»
фото з відкритих джерел

До контролю за доступом буде долучена громадськість Києва

На сьогоднішньому засіданні  столичної постійної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій ухвалено рішення про цілодобовий доступ до укриттів у столиці. Рішення обов’язкове до виконання всім установам і закладам. Про це повідомив мер Києва Віталій Кличко.

За його словами, це рішення також обовʼязкове для контролю всіма відповідальними службами.

«Також до контролю за доступом буде долучена громадськість. Всі небайдужі можуть доєднатися і стати інспекторами громадського контролю. Звертатися потрібно до Департаменту муніципальної безпеки. Патрульна поліція, і ми за це вдячні, допоможе перевіряти доступність укриттів під час повітряної тривоги в комендантську годину», – йдеться у повідомленні.

Також Київрада, на найближчому позачерговому засіданні, яке відбудеться 8 червня, звернеться до парламенту щодо встановлення відповідальності, зокрема, приватних власників приміщень укриттів, – за недопуск людей та неналежну роботу укриттів.

«Хочу звернутися до мешканців столиці. Ворог зараз обстрілює столицю балістичними ракетами. Коли тривога може пролунати за лічені хвилини. Якщо ви розумієте, що так швидко не дійдете до укриття, дотримуйтеся правила двох стін у помешканні. Міська влада посилює контроль за роботою укриттів, так, питання є. І будемо працювати. Також ми продовжуємо дбати про життєзабезпечення столиці. Підтримувати місто в належному стані. І навіть в умовах воєнного стану, робити столицю гарним і комфортним містом», – резюмував Кличко.

Нагадаємо, у ніч на 1 червня 2023 року під час ракетної атаки російських окупантів у столиці загинуло троє людей, серед яких 9-річна дитина. Мешканці намагалися потрапити до укриття поліклініки у Деснянському районі, але двері були зачинені.

Читайте також: Трагедії біля зачиненого укриття: Кличко ініціює відставку голови Деснянської РДА (документ)
Теги: Віталій Кличко Київрада укриття поліція місто влада правила ворог тривога дитина

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Марченко та Кличко потрапили під шквал критики в останні дні
Атака на мера Кличка та міністра Марченка. Що треба розуміти
Сьогодні, 09:46
Окупанти тероризують Україну ракетами
У Києві та низці областей повітряна тривога тривала понад годину
Вчора, 04:13
Зеленський побував із робочим візитом на Одещині
Зеленський відвідав Одещину, Одеську ОВА очолив скандальний прокурор. Головне за 31 травня
31 травня, 21:00
Жити і керувати «по старому» вочевидь неможливо, а як може бути «по новому» – ніхто не знає
У світі назріла класична «революційна ситуація». Що найбільше тривожить
31 травня, 09:09
У центральних районах столиці пролунали вибухи – Кличко
У центральних районах столиці пролунали вибухи – Кличко
29 травня, 11:26
У сходинкових прольотах багатоповерхівок повилітало скло
Нічна атака «Шахедів»: у Житомирі пошкоджено майже 30 будинків
28 травня, 17:44
Два сенси в одній даті: Зеленський показав особливу вишиванку у день вшанування кримських татар
Два сенси в одній даті: Зеленський показав особливу вишиванку у день вшанування кримських татар
18 травня, 10:26
сотні біженців з України залишилися без житла в Англії
Сотні українських біженців в Англії залишилися без житла: що очікувати
12 травня, 07:06
резервістки починають військовий вишкіл на Тайвані
Тайвань зміцнює свою оборону: жінки-резервістки залучаються до військового навчання
12 травня, 00:52

Новини

Доступ до укриттів у столиці: Київрада ухвалила рішення
Доступ до укриттів у столиці: Київрада ухвалила рішення
Трагедії біля зачиненого укриття: Кличко ініціює відставку голови Деснянської РДА (документ)
Трагедії біля зачиненого укриття: Кличко ініціює відставку голови Деснянської РДА (документ)
У Києві два дні буде перекритий рух Північним мостом: деталі
У Києві два дні буде перекритий рух Північним мостом: деталі
Суд виніс вирок «горе-блогерці», яка на відео знімала роботу ППО
Суд виніс вирок «горе-блогерці», яка на відео знімала роботу ППО
Атака дронів і ракет по Київщині: постраждала дитина (фото)
Атака дронів і ракет по Київщині: постраждала дитина (фото)
У декількох районах Києва впали ракетні уламки
У декількох районах Києва впали ракетні уламки

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
55K
Вашингтон скликав Радбез ООН: що сталося
37K
«Вагнерівцям» не вдається вийти з-під Бахмута – Міноборони
17K
Масштабна повітряна тривога в Україні тривала майже три години
7808
Кремль у глухому куті: британська розвідка вказала на роль партизанів на Білгородщині
6907
Погрози Кадирова. Головна страшилка Кремля стала посміховиськом
6801
Україна просить Німеччину про далекобійні Taurus. Країна відповіла

Новини

Данілов розкрив, скільки ракет виробляє Росія
Сьогодні, 07:53
Нічний удар по Україні: Генштаб повідомив про кількість випущених ракет і дронів
Сьогодні, 06:39
Атака на Київ: Генштаб назвав тип і кількість випущених ракет
Вчора, 07:03
Російські війська припинили наступ на Бахмутському напрямку – Генштаб
31 травня, 06:26
Атака на Київ, вибори у Туреччині: головне за ніч
29 травня, 06:59
Знищено вісім ракетних комплексів і відбито десятки атак ворога: свіжі дані з фронту
29 травня, 06:24

Прес-релізи

Жіночий склад Natus Vincere виграв чемпіонат з Counter-Strike: що зробили з грошима
Жіночий склад Natus Vincere виграв чемпіонат з Counter-Strike: що зробили з грошима
4 травня, 10:51
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Засновники: Віктор Шлінчак та Юлія Лимар

Інформаційне агентство «Главком», Свідоцтво № 215-78Р

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту