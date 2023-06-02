Доступ до укриттів у столиці: Київрада ухвалила рішення

До контролю за доступом буде долучена громадськість Києва

На сьогоднішньому засіданні столичної постійної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій ухвалено рішення про цілодобовий доступ до укриттів у столиці. Рішення обов’язкове до виконання всім установам і закладам. Про це повідомив мер Києва Віталій Кличко.

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За його словами, це рішення також обовʼязкове для контролю всіма відповідальними службами.

«Також до контролю за доступом буде долучена громадськість. Всі небайдужі можуть доєднатися і стати інспекторами громадського контролю. Звертатися потрібно до Департаменту муніципальної безпеки. Патрульна поліція, і ми за це вдячні, допоможе перевіряти доступність укриттів під час повітряної тривоги в комендантську годину», – йдеться у повідомленні.

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Також Київрада, на найближчому позачерговому засіданні, яке відбудеться 8 червня, звернеться до парламенту щодо встановлення відповідальності, зокрема, приватних власників приміщень укриттів, – за недопуск людей та неналежну роботу укриттів.

«Хочу звернутися до мешканців столиці. Ворог зараз обстрілює столицю балістичними ракетами. Коли тривога може пролунати за лічені хвилини. Якщо ви розумієте, що так швидко не дійдете до укриття, дотримуйтеся правила двох стін у помешканні. Міська влада посилює контроль за роботою укриттів, так, питання є. І будемо працювати. Також ми продовжуємо дбати про життєзабезпечення столиці. Підтримувати місто в належному стані. І навіть в умовах воєнного стану, робити столицю гарним і комфортним містом», – резюмував Кличко.

Нагадаємо, у ніч на 1 червня 2023 року під час ракетної атаки російських окупантів у столиці загинуло троє людей, серед яких 9-річна дитина. Мешканці намагалися потрапити до укриття поліклініки у Деснянському районі, але двері були зачинені.