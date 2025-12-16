Головна Країна Події в Україні
У будинку культури на Харківщині сталася пожежа через удар дрона

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
У будинку культури на Харківщині сталася пожежа через удар дрона
До ліквідації пожежыбуло залучено 13 рятувальників
фото: ДСНС України/Facebook

Вогонь охопив будівлю на площі 1 тис. кв. метрів

Вночі 16 грудня армія РФ завдала удару безпілотником по раніше пошкодженому будинку культури селища Великий Бурлук. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на пресслужбіу ДСНС Харківщини.

Вогонь охопив будівлю на площі 1 тис. кв. метрів
Вогонь охопив будівлю на площі 1 тис. кв. метрів
фото: ДСНС Харківщини/Facebook

За даними ДСНС, вогонь охопив будівлю на площі 1 тис. кв. метрів. Люди поранень не зазнали.

Внаслідок ворожої атаки люди не постраждали
Внаслідок ворожої атаки люди не постраждали
фото: ДСНС Харківщини/Facebook

«До ліквідації наслідків ворожої атаки було залучено 13 рятувальників, три одиниці техніки ДСНС, а також медичний розрахунок та офіцер-рятувальник громади», – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, 10 грудня на Харківщині внаслідок російського удару БпЛА по навчальному закладу у с. Підсереднє Куп'янського району виникла пожежа. На місці атаки працювали пожежно-рятувальні підрозділи, а також медичний розрахунок ДСНС та офіцер-рятувальник громади.

