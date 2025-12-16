У будинку культури на Харківщині сталася пожежа через удар дрона

Вогонь охопив будівлю на площі 1 тис. кв. метрів

Вночі 16 грудня армія РФ завдала удару безпілотником по раніше пошкодженому будинку культури селища Великий Бурлук. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на пресслужбіу ДСНС Харківщини.

За даними ДСНС, вогонь охопив будівлю на площі 1 тис. кв. метрів. Люди поранень не зазнали.

«До ліквідації наслідків ворожої атаки було залучено 13 рятувальників, три одиниці техніки ДСНС, а також медичний розрахунок та офіцер-рятувальник громади», – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, 10 грудня на Харківщині внаслідок російського удару БпЛА по навчальному закладу у с. Підсереднє Куп'янського району виникла пожежа. На місці атаки працювали пожежно-рятувальні підрозділи, а також медичний розрахунок ДСНС та офіцер-рятувальник громади.