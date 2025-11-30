ПАР затримала чотирьох чоловіків, яких завербували для участі у війні на боці Росі

Головна Світ Соціум
Іванна Гончар
glavcom.ua
Іванна Гончар
Жінка з Південної Африки могла бути причетна до вербування цих осіб для збройних сил Росії
Чоловіки мають постати перед судом уже в понеділок, 1 грудня

Поліція Південної Африки заарештувала чотирьох чоловіків, які намагалися вирушити до Росії для участі у військових діях на боці Російської Федерації проти України. Затримання відбулося в аеропорту Йоганнесбурга, коли чоловіків зупинили перед посадкою на рейс до Росії через Об'єднані Арабські Емірати. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Reuters.

За повідомленням поліції, попереднє розслідування показало, що жінка з Південної Африки могла бути причетна до вербування цих осіб для збройних сил Росії. Усі затримані підозрюються у порушенні Закону про регулювання іноземної військової допомоги, який забороняє громадянам країни брати участь в іноземних конфліктах без спеціального дозволу.

Згідно з повідомленням, чоловіки мають постати перед судом уже в понеділок, 1 грудня. 

Нагадаємо, донька колишнього президента Південноафриканської республіки та депутатка парламенту Дудузіле Зума-Самбудла після звинувачень у вербуванні південноафрканців на війну проти України, пішла у відставку.

Дудузіла Зума-Самбудла, перебуваючи на посаді депутатки парламенту ПАР, обманом завербувала близько 20 чоловіків, що в липні цього року поїхали до Росії. Дочка колишнього президента запевняла африканців у тому, що в Росії вони «закінчать курси підготовки охоронців», а після цього зможуть працювати в партії її батька Умконто ве сізве.

Ці чоловіки, а саме 17 громадян Південної Африки, які зараз воюють проти України, яких нібито заманили до російської армії, під виглядом трудового контракту, звернулися до свого президента з проханням. Президент країни Сиріл Рамафоса оголосив про розслідування вербування південноафриканців.

