Президент Фінляндії жорстко поглузував із Путіна та його «здобутків»

Надія Карбунар
glavcom.ua
Надія Карбунар
Президент Фінляндії жорстко поглузував із Путіна та його «здобутків»
Стубб висміяв усі «здобутки» РФ із лютого 2022 року
фото: скріншот із відео

Стубб нагадав, що росіяни так і не змогли дістатися Києва

Російський диктатор Володимир Путін за чотири роки не зміг досягти більшого, аніж сумнівні «територіальні здобутки» ціною величезних жертв. Радянський диктатор Йосип Сталін за ті ж чотири роки взяв Берлін. Як інформує «Главком», про це президент Фінляндії Александер Стубб розповів у інтерв’ю Associated Press.

Стубб висміяв усі «здобутки» РФ із лютого 2022 року. Він зазначив, що росіяни за весь цей час так і не змогли дістатися Києва, між тим завершується четвертий рік війни.

При цьому Стубб нагадав, що диктатор СРСР Сталін, із яким іноді пропагандисти РФ порівнюють Путіна, за чотири роки розгромив нацистську Німеччину та взяв Берлін. А Путін до Києва не дійшов і вже не дійде.

«Через чотири роки Сталін був уже в Берліні, а Путін навіть не дістався Києва. І не дістанеться», – сказав фінський президент.

Зазначимо, що таку думку підтримує не тільки Стубб, але й президент США Дональд Трамп, з яким фінський лідер товаришує. Трамп, до речі, ще 23 вересня порівнював Росію з «паперовим тигром», оскільки вона безцільно воює вже понад три роки.

Раніше Стубб заявив в інтерв’ю BBC, що саме Дональд Трамп є «єдиним, хто може змусити» російського лідера Володимира Путіна сісти за стіл переговорів щодо війни проти України. 

Нагадаємо, старший науковий співробітник Центру аналізу європейської політики Олександр Коляндр заявив Sky News, що одних санкцій недостатньо, щоб змусити російського диктатора Володимира Путіна зупинити війну в Україні

Теги: путін Дональд Трамп Фінляндія Берлін Йосип Сталін диктатор росіяни

