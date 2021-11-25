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    Житель Дніпра підпалив медичну лабораторію

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    Чоловік серед ночі намагався знищити установу, яка робить аналізи - Житель Дніпра підпалив медичну лабораторію
    Чоловік серед ночі намагався знищити установу, яка робить аналізи
    фото: Нацполіція

    Правоохоронці затримали палія на місці злочину

    У Дніпрі чоловік підпалив приватний медичний заклад. На місці злочину його побачили патрульні та затримали. Про це повідомляє пресслужба патрульної поліції Дніпропетровської області.

    «Сьогодні, близько 2 години ночі, патрульний екіпаж помітив, що на вулиці Березинській палає будівля медичної лабораторії. Під'їхавши ближче, поліцейські побачили невідомого з каністрою в руках. Чоловік обливав стіни будівлі рідиною, схожою на пальне. Патрульні кинулися до нього, наказавши припинити свої дії та залишатися на місці», - йдеться у повідомленні.

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    Житель Дніпра підпалив медичну лабораторію
    Житель Дніпра підпалив медичну лабораторію

    Проте зловмисник, кинувши каністру, почав тікати від правоохоронців. Він спробував сісти у автомобіль Hyundai Santa Fe. У цей момент його затримали.

    У салоні транспортного засобу був водій.

    Обох громадян доставили до відділення поліції для з'ясування всіх обставин події.

    Напередодні правоохоронці повідомили, що на Дніпропетровщині діяв наркосиндикат, який «кришували» полісмени.

    Також нагадаємо, що в Ужгороді злодій викликав поліцію, бо не зміг вийти з пограбованої лабораторії.

    До слова, раніше повідомлялося, що за три дні у «Борисполі» виявлено десятки пасажирів із підробленими Covid-сертифікатами.

    Раніше СБУ викрила три мережі covid-аферистів. Імена «клієнтів» теж відомі. Більшість підробок – це довідки про негативний ПЛР-тест, вартість яких становила у середньому 700-800 грн. Міжнародне свідоцтво про вакцинацію коштувало 3000 грн, а внесення відомостей про вакцинацію до баз даних без її проведення – 10 тис. грн.

    Теги: пожежа медицина Дніпро поліція аналізи
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    Житель Дніпра підпалив медичну лабораторію