Житель Дніпра підпалив медичну лабораторію

Правоохоронці затримали палія на місці злочину

У Дніпрі чоловік підпалив приватний медичний заклад. На місці злочину його побачили патрульні та затримали. Про це повідомляє пресслужба патрульної поліції Дніпропетровської області.

«Сьогодні, близько 2 години ночі, патрульний екіпаж помітив, що на вулиці Березинській палає будівля медичної лабораторії. Під'їхавши ближче, поліцейські побачили невідомого з каністрою в руках. Чоловік обливав стіни будівлі рідиною, схожою на пальне. Патрульні кинулися до нього, наказавши припинити свої дії та залишатися на місці», - йдеться у повідомленні.

Проте зловмисник, кинувши каністру, почав тікати від правоохоронців. Він спробував сісти у автомобіль Hyundai Santa Fe. У цей момент його затримали.

У салоні транспортного засобу був водій.

Обох громадян доставили до відділення поліції для з'ясування всіх обставин події.

Напередодні правоохоронці повідомили, що на Дніпропетровщині діяв наркосиндикат, який «кришували» полісмени.

Також нагадаємо, що в Ужгороді злодій викликав поліцію, бо не зміг вийти з пограбованої лабораторії.

До слова, раніше повідомлялося, що за три дні у «Борисполі» виявлено десятки пасажирів із підробленими Covid-сертифікатами.

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