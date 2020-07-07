В Україні помітили унікальний триколісний байк (фото)



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Can-Am Ryker оснащують двигунами Rotax об’ємом 0,6 л (47 к.с.) і 0,9 л (77 к.с.)

В Україні побачили Can-Am Ryker вартістю від 10 до 11,6 тис. євро

У Львові засвітився рідкісний трицикл Can-Am Ryker канадської компанії Bombardier.

Як повідомляє ТопЖир, це один з представників нового покоління триколісних байків – випускають його з 2018 року.

Can-Am Ryker оснащують двигунами Rotax об’ємом 0,6 л (47 к.с.) і 0,9 л (77 к.с.).

Для байка вагою 270 кг цього цілком достатньо.

Can-Am Ryker оснащують двигунами Rotax об’ємом 0,6 л і 0,9 л

Ціна Can-Am Ryker в Україні становить від 10 до 11,6 тис. євро.

Як повідомлялось, у місті Рівне у сервісному центрі МВС зареєстрували автівку за майже 15 мільйонів гривень. Це - Lamborghini Aventador SVJ.