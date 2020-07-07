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    Авто

    В Україні помітили унікальний триколісний байк (фото)

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    Can-Am Ryker оснащують двигунами Rotax об&rsquo;ємом 0,6 л (47 к.с.) і 0,9 л (77 к.с.) - В Україні помітили унікальний триколісний байк (фото)
    Can-Am Ryker оснащують двигунами Rotax об’ємом 0,6 л (47 к.с.) і 0,9 л (77 к.с.)

    В Україні побачили Can-Am Ryker вартістю від 10 до 11,6 тис. євро

    У Львові засвітився рідкісний трицикл Can-Am Ryker канадської компанії Bombardier.

    Як повідомляє ТопЖир, це один з представників нового покоління триколісних байків – випускають його з 2018 року.

    Can-Am Ryker оснащують двигунами Rotax об’ємом 0,6 л (47 к.с.) і 0,9 л (77 к.с.).

    Для байка вагою 270 кг цього цілком достатньо.

    canam
    Can-Am Ryker оснащують двигунами Rotax об’ємом 0,6 л і 0,9 л 

    Ціна Can-Am Ryker в Україні становить від 10 до 11,6 тис. євро.

    Як повідомлялось, у місті Рівне у сервісному центрі МВС зареєстрували автівку за майже 15 мільйонів гривень. Це - Lamborghini Aventador SVJ.

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