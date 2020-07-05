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    Події в Україні

    Завтра на кордоні з Польщею відновить роботу ще один пункт пропуску

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    <p>Автомобільний пункт пропуску &laquo;Будомєж &ndash; Грушів&raquo; зможуть перетинати автомобілі вагою до 3,5 тонн</p> - Завтра на кордоні з Польщею відновить роботу ще один пункт пропуску

    Автомобільний пункт пропуску «Будомєж – Грушів» зможуть перетинати автомобілі вагою до 3,5 тонн

    Уряд України ухвалив рішення щодо відновлення пропуску в «Грушеві» ще 20 травня, однак очікував рішення польської сторони

    З 1:00 понеділка, 6 липня, відновиться робота автомобільного пункту пропуску «Будомєж-Грушів».

    Про це йдеться у повідомленні Державної прикордонної служби України.

    «Польські колеги поінформували Держприкордонслужбу України про готовність відновити прикордонний рух в польській частині автомобільного пункту пропуску «Будомєж-Грушів», - зазначається в повідомленні.

    Уряд України ухвалив рішення щодо відновлення пропуску в «Грушеві» ще 20 травня, однак очікував рішення польської сторони. Розпорядження від глави МЗС Польщі до ДПСУ надійшло 2 липня. У ньому вказано, що автомобільний пункт пропуску «Будомєж – Грушів» зможуть перетинати автомобілі вагою до 3,5 тонн. Пункт пропуску працюватиме цілодобово.

    Також повідомляється, що Польща й надалі вимагатиме проходження двотижневого карантину українців, які перетнули кордон. Самоізоляцію не будуть проходити учні, студенти, аспіранти та наукові працівники, які навчаються чи працюють у Польщі.

    Наразі на українсько-польському кордоні працюють чотири автомобільні пункти пропуску: «Краковець – Корчова», «Рава-Руська – Гребенне», «Ягодин – Дорогуськ» і «Шегині – Медика» (також як пішохідний).

    Нагадаємо, Польща з 3 липня знову запровадила обов’язковий карантин для осіб, котрі прилітають з України, який було скасовано лише 1 липня.

    До слова, Польща оплачує тестування на коронавірус працівників з України

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