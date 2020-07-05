Завтра на кордоні з Польщею відновить роботу ще один пункт пропуску

Уряд України ухвалив рішення щодо відновлення пропуску в «Грушеві» ще 20 травня, однак очікував рішення польської сторони

З 1:00 понеділка, 6 липня, відновиться робота автомобільного пункту пропуску «Будомєж-Грушів».

Про це йдеться у повідомленні Державної прикордонної служби України.

«Польські колеги поінформували Держприкордонслужбу України про готовність відновити прикордонний рух в польській частині автомобільного пункту пропуску «Будомєж-Грушів», - зазначається в повідомленні.

Уряд України ухвалив рішення щодо відновлення пропуску в «Грушеві» ще 20 травня, однак очікував рішення польської сторони. Розпорядження від глави МЗС Польщі до ДПСУ надійшло 2 липня. У ньому вказано, що автомобільний пункт пропуску «Будомєж – Грушів» зможуть перетинати автомобілі вагою до 3,5 тонн. Пункт пропуску працюватиме цілодобово.

Також повідомляється, що Польща й надалі вимагатиме проходження двотижневого карантину українців, які перетнули кордон. Самоізоляцію не будуть проходити учні, студенти, аспіранти та наукові працівники, які навчаються чи працюють у Польщі.

Наразі на українсько-польському кордоні працюють чотири автомобільні пункти пропуску: «Краковець – Корчова», «Рава-Руська – Гребенне», «Ягодин – Дорогуськ» і «Шегині – Медика» (також як пішохідний).

Нагадаємо, Польща з 3 липня знову запровадила обов’язковий карантин для осіб, котрі прилітають з України, який було скасовано лише 1 липня.

До слова, Польща оплачує тестування на коронавірус працівників з України