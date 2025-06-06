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У Чернігові внаслідок атаки РФ зникло світло, пошкоджено освітні заклади

Катерина Іванова
glavcom.ua
Катерина Іванова
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У Чернігові внаслідок атаки РФ зникло світло, пошкоджено освітні заклади
В одному з дитсадків вибито майже 60% вікон
фото: Пресслужба Чернігівської міської ради

Ситуація у місті ускладнюється відсутністю електропостачання

У Чернігові внаслідок нічної російської атаки пошкоджені два дитсадки, школа та професійно-технічне училище. Про це повідомила у фейсбуці пресслужба Чернігівської міської ради, передає «Главком».

«Внаслідок чергового удару з боку ворога по цивільній інфраструктурі міста Чернігова було пошкоджено два заклади дошкільної освіти, загальноосвітню школу та один із закладів професійно-технічної освіти», – йдеться в повідомленні. У міськраді зазначили, що в одному з дитсадків вибито майже 60% вікон.

У Чернігові внаслідок атаки РФ зникло світло, пошкоджено освітні заклади фото 1
фото: Пресслужба Чернігівської міської ради

Як поінформував начальник управління освіти Чернігівської міськради Василь Білогура, цей заклад у 2022 році одним із перших відновив роботу після повномасштабного вторгнення, оскільки мав укриття та не зазнав пошкоджень. Щоденно його відвідували близько 200 дітей.

У Чернігові внаслідок атаки РФ зникло світло, пошкоджено освітні заклади фото 2
фото: Пресслужба Чернігівської міської ради

У міськраді додали, що в місті відсутнє електропостачання. У зв’язку з цим частина шкільних таборів нині працює у скороченому режимі та без організованого харчування. Деякі дитсадки тимчасово призупинили освітній процес.

Нагадаємо, вночі Росія здійснила масовану атаку на українські міста. У Києві внаслідок атаки четверо загиблих.

У Бучанському, Броварському, Бориспільському районах Київщини пошкоджені приватні будинки, господарські споруди. У них вибиті вікна, пошкоджені покрівлі.

Внаслідок ворожої атаки у Тернополі є влучання у промислові обʼєкти та обʼєкти інфраструктури. Частина Тернополя залишилась без електроенергії. Специфічний звук низької частоти (гул), який чутно в районі Березовиці – це звук вигоряння газу з балонів, які були на промисловому виробництві, куди вдарив ворог. 

Загалом ворог здійснив намасованішу атаку на Тернопільщину: є багато влучань.

На Хмельниччині відомо про пошкодження приватного житлового будинку, двох господарських споруд, паркану та двох автомобілів. У Луцьку є влучання в багатоквартирний будинок.

Теги: Чернігів ракетна атака

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